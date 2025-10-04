Nền tảng dành cho freelancer việt bước vào giai đoạn vận hành thử nghiệm

Giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên trang chủ iAgree vừa được ra mắt

Ngày 30.9.2025, iAgree - nền tảng kết nối dịch vụ toàn diện - đã bước vào giai đoạn vận hành thử nghiệm tại Việt Nam, với mục tiêu trở thành cầu nối tin cậy giữa khách hàng và đối tác (freelancer, cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ).

Quy trình hợp tác 8 bước

Đăng công việc: Khách hàng đăng công việc với thông tin chi tiết. Ứng tuyển: Đối tác nộp hồ sơ ứng tuyển cho công việc phù hợp. Thống nhất công việc: Hai bên trao đổi, thỏa thuận trực tiếp trên nền tảng bằng tính năng đàm phán thông minh và hệ thống live chat trực tuyến. Ký hợp đồng: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa khách hàng và đối tác được ký kết ngay trên nền tảng sau khi thống nhất công việc. Thanh toán ủy quyền: Toàn bộ giá trị công việc theo thỏa thuận được khách hàng chuyển vào tài khoản tạm giữ nhằm đảm bảo thực hiện hợp đồng đến khi nghiệm thu hoàn thành. Các giao dịch thanh toán được tích hợp qua Cổng thanh toán VNPAY thuận tiện và an toàn. Thực hiện & theo dõi tiến độ: Hai bên phối hợp, cập nhật tình trạng thực hiện công việc trên hệ thống. Nghiệm thu & phản hồi: Khách hàng xem xét sản phẩm nghiệm thu, chấp nhận hoặc yêu cầu chỉnh sửa. Giải ngân & đánh giá: Thù lao được giải ngân cho đối tác sau khi khách hàng chấp nhận nghiệm thu kết quả công việc. Hệ thống sau đó ghi nhận đánh giá hai chiều của khách hàng dành cho đối tác và ngược lại.

Cơ chế thanh toán ủy quyền được iAgree áp dụng nhằm bảo vệ quyền lợi cho cả Đối tác và Khách hàng

Đặc biệt, iAgree đã hợp tác với Viettel để triển khai giải pháp ký số trực tuyến, giúp hợp đồng điện tử có giá trị pháp lý rõ ràng và dễ dàng thực hiện trên nền tảng.

Giải quyết bài toán khó của thị trường

Theo ông Nguyễn Đức Anh - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần iAgree Việt Nam, nền tảng iagree.vn ra đời để giải quyết ba vấn đề lớn của lao động tự do hiện nay:

Thiếu ràng buộc pháp lý: đa phần chỉ thỏa thuận qua tin nhắn/email, khó bảo vệ khi tranh chấp.

đa phần chỉ thỏa thuận qua tin nhắn/email, khó bảo vệ khi tranh chấp. Thanh toán thiếu minh bạch: nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ bị chậm trả hoặc mất thù lao.

nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ bị chậm trả hoặc mất thù lao. Khó xác thực năng lực: khách hàng khó đánh giá chất lượng chỉ dựa vào hồ sơ tự khai hoặc thông tin một chiều trên internet.

Ông cho biết: 'iAgree được xây dựng để xóa bỏ những rào cản này, tạo nên chuẩn mực mới về minh bạch, an toàn và hiệu quả cho thị trường lao động Việt Nam. Việc hợp tác với các đơn vị uy tín càng củng cố cam kết đó'.

Giao diện thanh toán bằng QR Code thông qua VNPAYQR

Dù mới chỉ vận hành thử nghiệm, nền tảng iagree.vn đã nhận được nhiều sự chú ý và tham gia từ các cộng đồng lao động tự do tại Việt Nam, hàng ngàn yêu cầu đăng ký đối tác và hơn 200 công việc từ khách hàng đã đổ bộ lên nền tảng chỉ trong vòng 24 giờ ra mắt. Hướng tới khai trương chính thức trong thời gian tới, iAgree sẽ bổ sung vô số tính năng mới đã được đội ngũ công nghệ phát triển một cách tỉ mỉ cùng các công cụ quản lý, thống kê minh bạch, toàn diện hơn.

Freelancer đang tìm kiếm công việc phù hợp trên nền tảng iagree.vn

Sự kiện khai trương chính thức hứa hẹn sẽ mang đến phiên bản hoàn thiện nhất của iagree.vn, nơi cả khách hàng và đối tác đều yên tâm tập trung vào giá trị công việc, thiết lập chuẩn mực hợp tác dịch vụ minh bạch tại Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Quý Độc giả có thể đăng ký trở thành