Nền tảng livestream đa quốc gia đẩy mạnh tại Việt Nam, quản lý các idol mạng thế nào?

Chiều tối 8.4.2023, Nimo TV - nền tảng livestream đa quốc gia đã tổ chức lễ vinh danh cho các streamer (người phát sóng nội dung trực tiếp) và công ty quản lý streamer trên toàn cầu trong năm 2022 tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ hơn 300 khách mời từ khắp thế giới.

Từ một nền tảng livestream chơi game hàng đầu trên cả máy tính và ứng dụng di động ra mắt tại Indonesia vào cuối tháng 4.2018, Nimo TV đặt mục tiêu trở thành nền tảng phát sóng trực tuyến đa nội dung toàn cầu tốt nhất.

Trong chiến lược toàn cầu hoá, đại diện đơn vị này muốn chọn Việt Nam làm nơi tổ chức gala đầu tiên vì nhận thấy Việt Nam là thị trường tiềm năng với ngành công nghệ giải trí và phát trực tuyến.

Ngoài sự những streamer game hàng đầu Việt Nam như Độ Mixi, Thầy Giáo Ba, MisThy, lễ vinh danh còn có sự góp mặt của các streamer giải trí như Pau Baby, Bảo Nhi và Uyên Meow.

BTC đã trao hơn 30 giải thưởng, bao gồm "Idol của năm", "Streamer được yêu thích nhất năm", "Streamer tiềm năng nhất năm"…

Misthy - nữ streamer nổi bật tại Nimo TV Global Gala 2023 Lê Nam

Misthy là một trong nữ streamer nổi bật tại Việt Nam, cũng được vinh danh trong lễ trao giải này.



Trong năm 2023, nền tảng này muốn hướng đến phát triển đa nội dung ngoài game, mở rộng thêm nhiều loại hình phát livestream khác như thư giãn, thể thao, boardgame, hát karaoke, du lịch, khảo sát cửa hàng... và đẩy mạnh của các idol - thần tượng mạng (người làm nội dung trực tuyến) tại Việt Nam.

Theo Nimo TV, khi tham gia làm streamer, idol để livestream game cũng như các tiết mục giải trí, ca hát, nhảy múa…trên nền tảng này, các bạn trẻ sẽ được hỗ trợ lương cố định từ 50 đến 250 USD tùy vào thời gian lên sóng và độ "hot", tên tuổi của các bạn trong giới streamer tại Việt Nam. Vì thế, nghề streamer đang ngày một thu hút đông đảo người trẻ.

Độ Mixi thắng lớn giải streamer game BTC

Khi sự xuất hiện của các idol ngày càng nhiều, câu hỏi đặt ra làm cách nào để nhà vận hành giữ được môi trường lành mạnh, tích cực và an toàn cho người dùng?

"Chỉ có một nguyên tắc đơn giản thôi, bản thân mình tích cực thì nội dung tạo ra cũng sẽ tích cực", Misthy chia sẻ.



Bà Amie Lam, Giám đốc quốc gia Nimo TV Việt Nam cho hay: "Hiện tại đang chia ra làm 2 loại, có những nguyên tắc chung và có đội quản lý chặt chẽ về nội dung này để đảm bảo khi phát trực tuyến đảm bảo nội dung lành mạnh nhất. Về việc idol, streamer, khi hợp tác, ký hợp đồng đều có buổi training nắm rõ nội dung sáng tạo thế nào, nội dung thế nào để phù hợp với văn hóa và nguyên tắc cơ bản".

Độ Mixi (Streamer của năm) và Mochi (Idol của năm) trên bục nhận giải BTC

Trong lễ vinh danh, Nimo TV đã công bố nhiều giải thưởng danh giá như "Streamer of the Year 2022", "Agency of the Year", "Most Popular Idol of the Year", "Most Popular Streamer of the Year",... Trong đó, giải thưởng quan trọng nhất "Agency of the Year" đã được trao cho team PIT, JFS, FAIRIES.

Ngoài ra, agency LUX đến từ Indonesia đã đạt được "Top 1 Agency of the Year 2022", streamer lullaby59 đến từ Indonesia đạt danh hiệu "Most Popular Host of the Year 2022". Các streamer Azizos và Chafcha đến từ khu vực Trung Đông cũng đạt danh hiệu "Most Popular Streamer of the Year 2022".