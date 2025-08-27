NEO JET - giải pháp bồn cầu tối giản cho phòng tắm nhỏ

Không két nước, không điện, không pin nhưng vẫn xả xoáy mạnh nhờ bình thủy áp, NEO JET giúp cuốn trôi vết bẩn chỉ với 4 lít nước/lần, vận hành ổn định ngay cả khi áp lực nước yếu. Thiết kế này không chỉ tiết kiệm nước mà còn loại bỏ rủi ro ẩm mốc, vi khuẩn từ két nước.

Bồn cầu được trang bị bệ ngồi công thái học kháng khuẩn ion bạc AG, hai chế độ rửa chăm sóc, nút chạm xả chân tiện lợi cho cả gia đình, cùng men NaNo SNoC nhập khẩu từ Đức giúp bề mặt siêu mịn, sáng bóng, dễ vệ sinh.

Thiết kế tinh gọn của NEO JET phù hợp nhiều phong cách nội thất như Japandi, Scandinavian hay Modern Luxury, biến không gian hạn chế thành phòng tắm chăm sóc hiện đại.

Ông Nguyễn Quang Bình - Chủ tịch BASIC Việt Nam cho biết: "Chúng tôi không chạy theo công nghệ hào nhoáng. Mỗi tính năng của NEO JET đều bắt nguồn từ nhu cầu thực tế, mang lại sự an toàn, tiện nghi và bền bỉ cho gia đình Việt".

