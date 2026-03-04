Nếp sống kỷ luật của nam sinh miền Tây học giỏi, thổi sáo hay

Gia Huy biểu diễn sáo trúc tại chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên tổ chức cuối tuần qua (1.3) ở Trường THPT Trương Định, tỉnh Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) ẢNH: NHẬT THỊNH

Gia Huy đang là học sinh lớp 12A1 - một trong những lớp dành cho học sinh giỏi của ngôi trường hiếu học có truyền thống thi đậu y dược, bách khoa, sư phạm. Ngay tại chương trình Tư vấn mùa thi diễn ra ở trường vào hôm 1.3 vừa qua, màn thổi sáo ca khúc Một vòng Việt Nam của Huy đã khiến hàng trăm học sinh các trường THPT trên địa bàn rần rần ủng hộ vì sự mới lạ và phong cách trình diễn chuyên nghiệp.

Chia sẻ với Thanh Niên, Huy kể tiết mục đã được em chuẩn bị trong vòng một tháng. Điểm khó nhất là nam sinh phải tìm cảm âm và "phiên dịch" lại bài hát sang "ngôn ngữ" của sáo trúc thông qua các kỹ thuật như lấy hơi, rung hơi, vuốt ngón, láy rền... "May mắn là em có khả năng cảm âm ổn nên khi lắng nghe cao độ của âm, em có thể suy ra các nốt tương ứng và nhờ đó tái hiện lại được bài hát bằng thanh âm của sáo", Huy chia sẻ.

Nam sinh kể em "phải lòng" bộ môn sáo trúc từ năm lớp 10, một phần vì nhạc cụ này mang tới những giai điệu vang, thanh, cùng với đó là chi phí hợp túi tiền, lại dễ sử dụng. Từ dùng sáo đô, sau vài năm làm quen và luyện tập, Huy đã chuyển sang sáo ngang 6 lỗ với yêu cầu khó nhằn hơn nhưng có "đầu ra" chất lượng hơn. Việc rèn hơi để thổi sáo cũng giúp em cải thiện chức năng của phổi nói riêng và sức khỏe nói chung, Huy nói.

Với Huy, thổi sáo không chỉ là một sở thích, mà còn là cách để em giải tỏa căng thẳng học tập trên trường, nhất là khi nam sinh đặt mục tiêu vào ngành sư phạm toán của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và các ngành kinh tế của Trường ĐH Ngoại thương cơ sở TP.HCM - tất cả đều là những cơ sở giáo dục ĐH có tỷ lệ "chọi" hàng đầu. "Thổi sáo còn giúp em rèn sự kiên nhẫn", nam sinh Đồng Tháp chia sẻ.

Ngoài tài lẻ nghệ thuật, Huy còn là một trong những học sinh giỏi tại Trường THPT Trương Định, vài ngày tới sẽ tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Môn thi được Huy lựa chọn là toán học - cũng là đam mê của em xuyên suốt từ THCS đến nay, với thành tích nổi bật từng đạt được là giải khuyến khích thi học sinh giỏi cấp tỉnh ở năm lớp 9. Huy cũng dự định thi đánh giá chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM vào tháng tới.

Vào hè năm trước, nam sinh đã thi lấy chứng chỉ IELTS với mức điểm tổng 6.5.

Nam sinh Trường THPT Trương Định rèn nếp sống kỷ luật từ sớm để không đối diện với áp lực học tập ẢNH: NGỌC LONG

Dù phải liên tục tham dự nhiều kỳ thi nhưng Huy bộc bạch em luôn cảm thấy thoải mái và không hề bị bất cứ áp lực nào. Điều này tới từ việc ngay khi vào lớp 10, em đã soạn chi tiết kế hoạch hành động và chủ động dàn trải trước những điều cần làm trong ba năm qua. "Em cũng đã nắm vững toàn bộ kiến thức từ đầu năm lớp 11, và giờ là giai đoạn bứt tốc để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra", Huy chia sẻ.

Nam sinh 18 tuổi tự nhận có khả năng phân bổ thời gian phù hợp. Thông thường, em sẽ lập thời khóa biểu tất cả hoạt động cần làm trong tháng, từ học hành, tập thể thao tới nghỉ ngơi. Ví dụ vào thứ hai hàng tuần, Huy sẽ dậy ôn bài vào lúc 4 giờ 30, sau đó chạy bộ và đi học. Xong tiết sáng, nam sinh về nhà ăn trưa và tận dụng thời gian nghỉ để ôn các môn ngữ văn, tiếng Anh.

"Tới 2 giờ em lại lên trường và học đến khoảng 5 giờ, sau đó tiếp tục học thêm đến 9 giờ 30. Về nhà, em lại tiếp tục học các môn tự nhiên và chuẩn bị bài tới 1 giờ mới đi ngủ. Trong những ngày không có tiết chiều thì em sẽ đi ngủ sớm hơn, vào khoảng 23 giờ", Huy kể.

Sau Trường THPT Trương Định, chương trình Tư vấn mùa thi sẽ tiếp tục diễn ra tại Trường THPT Phú Mỹ (TP.HCM) với nhiều gian hàng của các trường ĐH vào ngày 7.3 trước khi đến với các tỉnh miền Trung vào giữa và cuối tháng 3.