Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Nếp tết cũ trong nhịp sống mới ở Hà Nội

Đức Anh
Đức Anh
23/02/2026 05:00 GMT+7

Giữa nhịp sống hối hả của đô thị hiện đại, người Hà Nội vẫn trân trọng gìn giữ phong vị ngày tết cổ truyền, tạo nên bức tranh mùa xuân giao hòa độc đáo.

Bức tranh tết Hà Nội hiện lên bình dị giữa nhịp sống đô thị không ngừng chuyển động bởi nét đẹp văn hóa truyền thống được lưu giữ qua nhiều thế hệ người dân Hà Nội. Sự bình dị ấy hiện hữu ngay trong nếp nhà của nhiều gia đình qua thói quen gói bánh chưng mỗi độ tết về.

Nếp tết cũ trong nhịp sống mới ở Hà Nội - Ảnh 1.

Nhiều gia đình ở Hà Nội vẫn duy trì truyền thống gói bánh chưng mỗi dịp tết đến, trong đó có gia đình bà Đỗ Thị Thìn

ẢNH: ĐỨC ANH

Vừa xếp lá dong để chuẩn bị, bà Đỗ Thị Thìn (P.Thanh Xuân) chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, cứ cận tết là tôi và các con, các cháu lại quây quần gói bánh chưng. Miền Bắc có bánh chưng, miền Nam có bánh tét, đó là nét truyền thống không thể thiếu của người Việt mỗi dịp tết đến, xuân về".

Từ góc nhỏ trong mỗi gia đình cho tới khắp phố phường Hà Nội, sự song hành của "nếp cũ" và "nét mới" mang lại cho Hà Nội cái đẹp riêng biệt trong những ngày tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Nếp tết cũ trong nhịp sống mới ở Hà Nội - Ảnh 3.

Giữa phố cổ nhộn nhịp, mâm cúng giao thừa trước hiên nhà vẫn là phong tục thiêng liêng được gìn giữ, mang theo ước vọng về một năm mới an khang, hạnh phúc

ẢNH: ĐỨC ANH

Nếp tết cũ trong nhịp sống mới ở Hà Nội - Ảnh 4.

Tục hóa vàng sau giao thừa nay đã được giản lược, bởi với nhiều gia đình, cốt lõi vẫn là tấm lòng thành kính dâng lên tổ tiên

ẢNH: ĐỨC ANH

Nếp tết cũ trong nhịp sống mới ở Hà Nội - Ảnh 5.

Mùng 1 tết Bính Ngọ 2026, phố cổ Hà Nội khoác lên vẻ tĩnh lặng hiếm có. Từ sáng sớm, nhiều gia đình diện áo dài du xuân, tập thể dục.

ẢNH: ĐỨC ANH

Nếp tết cũ trong nhịp sống mới ở Hà Nội - Ảnh 6.

Đầu xuân, người dân tấp nập đi lễ tại các đền chùa quanh Hà Nội, thành kính cầu mong một năm mới bình an, vạn sự hanh thông

ẢNH: ĐỨC ANH

Nếp tết cũ trong nhịp sống mới ở Hà Nội - Ảnh 7.

Hình ảnh ông đồ cho chữ từ lâu đã trở thành nét đẹp không thể thiếu của ngày tết. Giữ nếp xưa, tục xin chữ tại các đền chùa vẫn thu hút đông đảo người dân.

ẢNH: ĐỨC ANH

Nếp tết cũ trong nhịp sống mới ở Hà Nội - Ảnh 8.

Cùng bố và chị gái đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám xin chữ “đăng khoa” ngày đầu năm mới, Nguyễn Minh Quốc (17 tuổi) cho biết đây là lời cầu mong ghi danh bảng vàng khoa cử trước kỳ thi đại học sắp tới. Minh Quốc mong đạt kết quả cao để trúng tuyển vào ngôi trường quân đội mà em mơ ước.

ẢNH: ĐỨC ANH

Nếp tết cũ trong nhịp sống mới ở Hà Nội - Ảnh 9.

Phía sau tượng thầy Chu Văn An (Văn Miếu - Quốc Tử Giám), nhiều người khẽ "viết thầm" lên tường, gửi gắm ước vọng về một năm học hành tấn tới, đỗ đạt

ẢNH: ĐỨC ANH

Nếp tết cũ trong nhịp sống mới ở Hà Nội - Ảnh 10.

Ông Lê Viết Anh (79 tuổi, P.Hoàn Kiếm) cùng vợ du xuân tại tượng đài Lý Thái Tổ. “Vợ chồng tôi đã giữ thói quen ra hồ đầu năm suốt hàng chục năm nay, vừa đi bộ rèn luyện sức khỏe, vừa cảm nhận không khí tết lan tỏa khắp phố phường. Nhân dịp năm mới, tôi cũng chúc mọi người sức khỏe, bình an và mong đất nước ngày càng phát triển, thịnh vượng hơn”, ông Viết Anh chia sẻ.

ẢNH: ĐỨC ANH


Tin liên quan

Xúc cảm về Tết Hà Nội

Xúc cảm về Tết Hà Nội

Cuộc sống hiện đại khiến cho cái Tết của người Hà Nội cũng thay đổi nhiều…

Khám phá thêm chủ đề

Tết cổ truyền văn hóa truyền thống hà nội du xuân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận