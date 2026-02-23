Nếp tết cũ trong nhịp sống mới ở Hà Nội

Giữa nhịp sống hối hả của đô thị hiện đại, người Hà Nội vẫn trân trọng gìn giữ phong vị ngày tết cổ truyền, tạo nên bức tranh mùa xuân giao hòa độc đáo.
Bức tranh tết Hà Nội hiện lên bình dị giữa nhịp sống đô thị không ngừng chuyển động bởi nét đẹp văn hóa truyền thống được lưu giữ qua nhiều thế hệ người dân Hà Nội. Sự bình dị ấy hiện hữu ngay trong nếp nhà của nhiều gia đình qua thói quen gói bánh chưng mỗi độ tết về.
Vừa xếp lá dong để chuẩn bị, bà Đỗ Thị Thìn (P.Thanh Xuân) chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, cứ cận tết là tôi và các con, các cháu lại quây quần gói bánh chưng. Miền Bắc có bánh chưng, miền Nam có bánh tét, đó là nét truyền thống không thể thiếu của người Việt mỗi dịp tết đến, xuân về".
Từ góc nhỏ trong mỗi gia đình cho tới khắp phố phường Hà Nội, sự song hành của "nếp cũ" và "nét mới" mang lại cho Hà Nội cái đẹp riêng biệt trong những ngày tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
