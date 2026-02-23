Nếp tết cũ trong nhịp sống mới ở Hà Nội

Bức tranh tết Hà Nội hiện lên bình dị giữa nhịp sống đô thị không ngừng chuyển động bởi nét đẹp văn hóa truyền thống được lưu giữ qua nhiều thế hệ người dân Hà Nội. Sự bình dị ấy hiện hữu ngay trong nếp nhà của nhiều gia đình qua thói quen gói bánh chưng mỗi độ tết về.

Nhiều gia đình ở Hà Nội vẫn duy trì truyền thống gói bánh chưng mỗi dịp tết đến, trong đó có gia đình bà Đỗ Thị Thìn ẢNH: ĐỨC ANH

Vừa xếp lá dong để chuẩn bị, bà Đỗ Thị Thìn (P.Thanh Xuân) chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, cứ cận tết là tôi và các con, các cháu lại quây quần gói bánh chưng. Miền Bắc có bánh chưng, miền Nam có bánh tét, đó là nét truyền thống không thể thiếu của người Việt mỗi dịp tết đến, xuân về".

Từ góc nhỏ trong mỗi gia đình cho tới khắp phố phường Hà Nội, sự song hành của "nếp cũ" và "nét mới" mang lại cho Hà Nội cái đẹp riêng biệt trong những ngày tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Giữa phố cổ nhộn nhịp, mâm cúng giao thừa trước hiên nhà vẫn là phong tục thiêng liêng được gìn giữ, mang theo ước vọng về một năm mới an khang, hạnh phúc ẢNH: ĐỨC ANH

Tục hóa vàng sau giao thừa nay đã được giản lược, bởi với nhiều gia đình, cốt lõi vẫn là tấm lòng thành kính dâng lên tổ tiên ẢNH: ĐỨC ANH

Mùng 1 tết Bính Ngọ 2026, phố cổ Hà Nội khoác lên vẻ tĩnh lặng hiếm có. Từ sáng sớm, nhiều gia đình diện áo dài du xuân, tập thể dục. ẢNH: ĐỨC ANH

Đầu xuân, người dân tấp nập đi lễ tại các đền chùa quanh Hà Nội, thành kính cầu mong một năm mới bình an, vạn sự hanh thông ẢNH: ĐỨC ANH

Hình ảnh ông đồ cho chữ từ lâu đã trở thành nét đẹp không thể thiếu của ngày tết. Giữ nếp xưa, tục xin chữ tại các đền chùa vẫn thu hút đông đảo người dân. ẢNH: ĐỨC ANH

Cùng bố và chị gái đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám xin chữ “đăng khoa” ngày đầu năm mới, Nguyễn Minh Quốc (17 tuổi) cho biết đây là lời cầu mong ghi danh bảng vàng khoa cử trước kỳ thi đại học sắp tới. Minh Quốc mong đạt kết quả cao để trúng tuyển vào ngôi trường quân đội mà em mơ ước. ẢNH: ĐỨC ANH

Phía sau tượng thầy Chu Văn An (Văn Miếu - Quốc Tử Giám), nhiều người khẽ "viết thầm" lên tường, gửi gắm ước vọng về một năm học hành tấn tới, đỗ đạt ẢNH: ĐỨC ANH

Ông Lê Viết Anh (79 tuổi, P.Hoàn Kiếm) cùng vợ du xuân tại tượng đài Lý Thái Tổ. “Vợ chồng tôi đã giữ thói quen ra hồ đầu năm suốt hàng chục năm nay, vừa đi bộ rèn luyện sức khỏe, vừa cảm nhận không khí tết lan tỏa khắp phố phường. Nhân dịp năm mới, tôi cũng chúc mọi người sức khỏe, bình an và mong đất nước ngày càng phát triển, thịnh vượng hơn”, ông Viết Anh chia sẻ. ẢNH: ĐỨC ANH



