Nespresso ra mắt máy Vertuo Pop tại Việt Nam: Cà phê ‘một chạm’ dấu ấn cá nhân

Nespresso - thương hiệu cà phê viên nén cao cấp đến từ Thụy Sĩ - vừa chính thức đưa dòng máy pha cà phê Vertuo Pop vào Việt Nam thông qua nhà phân phối độc quyền Annam Group. Sự kiện ra mắt diễn ra cuối tháng 9 tại Saigon Centre. Hiện máy đã có mặt tại hệ thống cửa hàng boutique Nespresso trên toàn quốc.

Người tiêu dùng Việt đang tìm gì?

Theo đại diện Annam Group, người tiêu dùng Việt Nam ngày càng muốn thử nhiều định dạng cà phê khác nhau, điều chỉnh hương vị và cách pha chế theo sở thích cá nhân. Họ không còn dừng lại ở ly đen đá quen thuộc hay cappuccino cố định, mà bắt đầu tìm những ly đậm hơn khi pha với sữa, sữa thực vật hoặc dùng kèm đá.

Nút Coffee Creations và công nghệ tự nhận diện

Vertuo Pop được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đó. Điểm nhấn nằm ở nút Coffee Creations. Chỉ cần một chạm, máy sẽ chiết xuất đậm hơn, phù hợp cho đồ uống kết hợp sữa hoặc uống đá. Công nghệ Centrifusion™ kết hợp hệ thống đọc mã vạch thông minh giúp máy tự nhận diện từng viên nén và điều chỉnh thông số chiết xuất. Người dùng không cần chỉnh gì thêm, chỉ chạm nút là có ly cà phê với lớp crema đặc trưng của Nespresso.

Với hơn 50 hương vị toàn cầu và khoảng 10 hương vị đang có tại Việt Nam, máy mang đến sự linh hoạt trong từng lần pha.





Hướng đến nhóm người thích thể hiện gu riêng

Vertuo Pop nhắm đến những người trẻ, bận rộn nhưng vẫn muốn uống cà phê chất lượng ngay tại nhà. Họ sống trong căn hộ, làm việc linh hoạt và thích những hương vị mang theo phong cách, tâm trạng từng ngày hơn là phụ thuộc vào quán. Nespresso nhận định, cà phê đang dần chuyển từ thói quen sang trải nghiệm mang dấu ấn cá nhân. Máy được thiết kế để đi đúng hướng này: tiện lợi, linh hoạt nhưng vẫn giữ trải nghiệm cao cấp của thương hiệu Thụy Sĩ.

Hiện máy đã có mặt tại các cửa hàng boutique Nespresso trên toàn quốc. Người dùng có thể tìm hiểu thêm tại nespresso.vn.