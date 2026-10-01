Nest Art và hành trình 10 năm 'bình dân hóa' Yến Sào

10 năm đưa yến sào đến gần hơn với đời sống

"Bình dân hóa" yến sào không có nghĩa là giảm giá trị của một sản phẩm cao cấp, mà là mở rộng cách người tiêu dùng tiếp cận và sử dụng yến sào. Trong những năm qua, CTCP Yến Sào Nha Trang từng bước đa dạng hóa sản phẩm như: yến chưng sẵn, chè, súp tổ yến... giúp yến sào không chỉ xuất hiện trong những dịp biếu tặng mà dần trở nên gần gũi hơn với nhu cầu dinh dưỡng hằng ngày.

Khách hàng hỏi thăm và háo hức dùng thử các sản phẩm sữa chua tổ yến sấy khô đến từ CTCP Yến Sào Nha Trang

"Trung Thu Xưa" - Nơi nhìn lại một hành trình

Ngày 25.9.2026 tại Nha Trang, CTCP Yến Sào Nha Trang tổ chức sự kiện "Trung Thu Xưa", tái hiện những ký ức Trung thu quen thuộc qua không gian tuổi thơ, tiếng trống lân và những khoảnh khắc sum vầy.

Sự kiện cũng là dịp để nhãn hàng Nest Art nhìn lại hành trình 10 năm đưa yến sào đến gần hơn với người tiêu dùng. Từ một sản phẩm thường gắn với quà biếu và những dịp đặc biệt, yến sào ngày càng được tiếp cận theo cách gần gũi, tiện lợi và phù hợp hơn với đời sống hiện đại. Đáng chú ý, dù bình dân hóa trải nghiệm người dùng, thương hiệu Nest Art vẫn kiên định với cam kết minh bạch chất lượng: công khai chính xác hàm lượng yến tươi và minh chứng rõ nhất qua chỉ số Acid Sialic thể hiện cụ thể trên từng bao bì sản phẩm.

Các bạn nhỏ đến tham gia các gian hàng trò chơi tại sự kiện Trung Thu Xưa 2026

Từ Nest Art đến Nestizen - Một hành trình tiếp nối

Nhân dịp cột mốc 10 năm, CTCP Yến Sào Nha Trang mở thêm một chương mới với một thương hiệu mới mang tên Nestizen. Đây là tên gọi kết hợp giữa "Nest" và "Citizen", thể hiện định hướng đưa yến sào hòa vào nhịp sống hiện đại, mở rộng đến tệp khách hàng trẻ hơn.

Nếu thương hiệu Nest Art là nền tảng vững chắc khẳng định cam kết 'Yến thật - Giá trị thật' trong suốt 10 năm qua, thì thương hiệu Nestizen là bước tiến chiến lược nhằm tái định nghĩa thói quen dùng yến: hiện đại, tiện lợi và gắn liền với nhịp sống mỗi ngày. Song hành trên thị trường, cả hai thương hiệu cùng chung một sứ mệnh: Mang giá trị yến thật nguyên bản đến từng nhóm khách hàng.

Những kinh nghiệm, giá trị và sự tin tưởng được xây dựng trong chặng đường vừa qua như là bước đệm để CTCP Yến Sào Nha Trang tiếp tục đổi mới, trẻ hóa cách tiếp cận và kết nối với nhiều thế hệ người tiêu dùng hơn.

Sản phẩm trưng bày tại sự kiện Trung Thu Xưa

Trải nghiệm đa dạng sản phẩm từ tổ yến của CTCP Yến Sào Nha Trang và lựa chọn sản phẩm dành cho bạn [Tại đây].