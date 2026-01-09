Nestlé chủ động thu hồi sản phẩm nhằm mục đích phòng ngừa

Lưu ý quan trọng: Các lô hàng có mã số khác và các dòng sản phẩm khác (NAN OptiproPlus (bước 3 và bước 4), NAN SupremePro (3 bước), S-26 Ultima (3 bước), PreNAN, NAN ExpertPro Lactose free & ExpertPro Total Comfort, Nutren Junior, Peptamen Junior và các sản phẩm khác được phân phối bởi Nestlé Việt Nam) không nằm trong danh sách bên dưới vẫn đảm bảo chất lượng và hoàn toàn an toàn để sử dụng.

Người tiêu dùng vui lòng tham khảo danh sách đầy đủ các sản phẩm và lô bị ảnh hưởng dưới đây. Số lô và hạn sử dụng được in ở đáy lon như minh họa trong hình ảnh bên dưới.

Thông tin chi tiết của 17 lô sản phẩm thuộc danh mục thu hồi:

STT Tên sản phẩm Mã Lô Hạn sử dụng (ngày/tháng/năm) 1 Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 400g 51240017A1 24/04/2027 2 Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 400g 51590017A3 29/05/2027 3 Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 400g 52520017A2 30/08/2027 4 Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 400g 52810017A1 28/09/2027 5 Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 800g 51250017C2 25/04/2027 6 Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 800g 51610017C1 31/05/2027 7 Nestlé NAN INFINIPRO A2 2 800g 51250017C3 25/04/2027 8 Nestlé NAN INFINIPRO A2 3 800g 51250017C4 25/04/2027 9 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 800g 51560017C1 26/05/2027 10 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 800g 51700017C1 09/06/2027 11 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 400g 51540017A3 24/05/2027 12 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 400g 51940017A1 03/07/2027 13 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 400g 51720017A1 11/06/2027 14 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 2 800g 51560017C2 26/05/2027 15 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 2 800g 51700017C2 09/06/2027 16 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 2 400g 51540017A5 24/05/2027 17 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 2 400g 51720017A2 11/06/2027

Vừa qua, trong quá trình rà soát nguyên liệu định kỳ, tập đoàn Nestlé phát hiện một vấn đề tiềm ẩn về chất lượng của nguyên liệu thô (dầu PUFA) từ một nhà cung cấp của bên thứ 3 do nguyên liệu này có khả năng xuất hiện dạng vết chất Cereulide - sinh ra từ vi khuẩn Bacillus cereus, sử dụng trong một số sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ nhỏ được sản xuất tại châu Âu.

Mặc dù lượng dầu được sử dụng trong các sản phẩm này là rất nhỏ và cho tới thời điểm này chưa có bằng chứng chứng minh có sự tồn tại của Cereulide trong các lô hàng này, theo nguyên tắc thận trọng tối đa, chúng tôi vẫn tiến hành tự nguyện thu hồi các lô có khả năng bị ảnh hưởng nói trên như một biện pháp phòng ngừa, tuân thủ theo các quy trình chất lượng và an toàn sản phẩm nghiêm ngặt của Nestlé.

Chúng tôi khuyến nghị người tiêu dùng ngừng cho trẻ sử dụng nếu đang có sản phẩm thuộc danh mục. Đồng thời, vui lòng liên hệ tổng đài của Công ty 18006699 (miễn phí) để được tư vấn và hỗ trợ. Trong trường hợp cần thêm thông tin vui lòng tham khảo tại Hỏi Nestlé.

Sức khỏe của người tiêu dùng luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng và sự an toàn của sản phẩm với trách nhiệm cao nhất, đồng thời cam kết cung cấp thông tin đầy đủ và minh bạch cho người tiêu dùng.