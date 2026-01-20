Nestlé MILO đồng hành cùng lễ khai mạc hội thi thể dục thể thao học sinh TP.HCM

Lễ khai mạc hội thi do Sở GD-ĐT, Sở VH-TT-DL TP.HCM và Liên đoàn Vovinam - Việt Võ đạo TP.HCM tổ chức. Đây là sự kiện tiêu biểu mở đầu chuỗi hoạt động phát triển thể thao học đường của TP.HCM trong những ngày đầu năm, tiếp tục khẳng định định hướng nhất quán của Sở GD-ĐT TP.HCM trong việc xây dựng môi trường học tập năng động, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, góp phần nâng cao sức khỏe và phát triển toàn diện cho học sinh.

Đại diện đơn vị tổ chức, công bố và xác lập kỷ lục Việt Nam

Lễ khai mạc hội thi được tổ chức với quy mô lớn và hình thức triển khai đổi mới, quy tụ 20 môn thể thao đa dạng, phù hợp với nhiều thể trạng, sở thích và năng lực khác nhau của học sinh.

Đáng chú ý, hội thi năm nay lần đầu tiên triển khai 2 cấp thi theo địa giới hành chính mới sau sáp nhập, góp phần mở rộng phạm vi tổ chức, gia tăng cơ hội tham gia cho học sinh trên toàn Thành phố, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua thể dục thể thao trong toàn ngành giáo dục.

Đại diện đơn vị tổ chức, công bố và xác lập kỷ lục Việt Nam - Vietkings trao bằng chứng nhận đến các đơn vị đồng sở hữu Kỷ lục

Trong khuôn khổ sự kiện này, đại diện đơn vị xác lập kỷ lục Việt Nam (VietKings) và đơn vị xác lập Kỷ lục thế giới (WorldKings) đã trao chứng nhận Kỷ lục Đồng diễn võ nhạc Vovinam tại nhiều trường với số lượng học sinh tham gia đông nhất Việt Nam và thế giới cho các đơn vị gồm: Sở GD-ĐT TP.HCM, Liên đoàn Vovinam Việt Nam và Công ty TNHH Nestlé Việt Nam.

Kỷ lục được xác lập với sự tham gia của 738.220 học sinh tại 1.442 điểm trường trên toàn thành phố vào tháng 12.2025. Không chỉ phản ánh quy mô triển khai sâu rộng và đồng bộ trong hệ thống giáo dục, kết quả này còn cho thấy tầm quan trọng ngày càng rõ nét của Vovinam trong học đường, qua đó góp phần xây dựng tinh thần rèn luyện thể chất, kỷ luật và ý chí đến đông đảo thế hệ trẻ.

Hội thi lần này là bước tiếp nối dấu ấn từ màn đồng diễn võ nhạc Vovinam, tạo thành chuỗi hoạt động liên tiếp xác lập cột mốc tiêu biểu của phong trào thể thao học đường thành phố, thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên của học sinh TP.HCM.

Lễ diễu hành thuộc Lễ khai mạc Hội thi Thể dục thể thao học sinh TP.HCM

Chương trình công bố xác lập kỷ lục đồng diễn Võ nhạc Vovinam và khai mạc hội thi thể dục thể thao học sinh TP.HCM năm học 2025 - 2026 không chỉ là sự kiện mở màn cho một mùa hội thi sôi động, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự chung tay giữa ngành giáo dục, các tổ chức chuyên môn và doanh nghiệp đồng hành trong nỗ lực xây dựng một thế hệ học sinh năng động, khỏe mạnh và giàu bản lĩnh.

Đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của việc xác lập "kỷ lục kép" Việt Nam và Thế giới, xem đây là minh chứng sinh động cho tinh thần kỷ luật, ý chí và khát vọng vươn lên của học sinh TP.HCM. Cũng từ dấu ấn này, Hội thi thể dục thể thao học sinh TP.HCM năm học 2025 - 2026 chính thức khởi động, tiếp tục khẳng định vai trò của thể thao học đường trong mục tiêu giáo dục toàn diện, góp phần nâng cao thể chất, tinh thần, bồi đắp bản lĩnh, ý thức kỷ luật và lối sống tích cực cho học sinh.

Ông cũng đề nghị các đơn vị tổ chức hội thi nghiêm túc, an toàn, công bằng; phát triển phong trào rèn luyện thể chất bền vững; gắn thi đấu với phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu và đẩy mạnh truyền thông nhằm lan tỏa những giá trị giáo dục, hình ảnh đẹp của thể thao học đường, qua đó góp phần xây dựng thế hệ học sinh TP.HCM khỏe mạnh, tự tin và sẵn sàng cống hiến.

Các em học sinh đại diện các cụm chuyên môn tham gia Lễ khai mạc Hội thi Thể dục thể thao học sinh TP.HCM

Bà Lê Bùi Thị Mai Uyên, Giám đốc ngành hàng MILO và Sữa, Công ty Nestlé Việt Nam chia sẻ: "Là đối tác đồng hành lâu năm của thể thao học đường, Nestlé MILO luôn cam kết khuyến khích các hình thức vận động đa dạng, giúp học sinh có cơ hội tiếp cận, trải nghiệm và phát triển thế mạnh riêng thông qua thể thao. Thông qua việc đồng hành cùng hội thi với 20 môn thể thao, chúng tôi mong muốn lan tỏa sứ mệnh xây dựng thế hệ Việt Nam năng động, với thông điệp rằng mỗi môn thể thao đều mang những giá trị riêng, bất kỳ môn thể thao nào cũng giúp học sinh có thể phát triển và nỗ lực rèn luyện nào cũng giúp các em vươn xa."

Chương trình đồng diễn Vovinam của 200 em học sinh trường THCS Bàn Cờ và đại diện các vận động viên thuộc Liên đoàn Vovinam TP.HCM

Không chỉ đồng hành cùng chương trình lần này, Nestlé MILO luôn tích cực phối hợp cùng Bộ GD-ĐT triển khai Chương trình Năng động Việt Nam từ năm 2016. Thông qua các sân chơi thể thao quen thuộc như Trại hè Năng lượng (Energy Camp), Ngày hội đi bộ, Champ Move và các sân chơi chuyên môn cao phối hợp với các ban ngành như Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Giải Bóng đá U11 Quốc gia, Hội Khỏe Phù Đổng, Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc… Nestlé MILO đã và đang mang thể thao tiếp cận gần hơn đến hàng triệu trẻ em trên khắp cả nước mỗi năm. Với tầm nhìn dài hạn, Nestlé MILO cam kết tiếp tục chung tay cùng các đối tác đẩy mạnh các chương trình thể thao học đường, góp phần xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam năng động và khỏe mạnh.