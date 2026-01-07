Nestlé thu hồi sữa bột tại 25 quốc gia, Bộ Y tế cảnh báo

Ngày 7.1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã gửi công văn tới Cục Thương mại điện tử - kinh tế số (Bộ Công Thương) về việc cảnh báo sản phẩm sữa bột trẻ sơ sinh Beba và Alfamino tại Đức của Nestlé.

Trụ sở Nestle tại Thụy Sĩ ẢNH: AFP

Cục An toàn thực phẩm cho biết, ngày 6.1, theo phản ánh của phương tiện truyền thông về việc Tập đoàn thực phẩm Nestlé thông báo thu hồi mang tính phòng ngừa một số lô sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino được bán tại Đức, do phát hiện khả năng tồn tại Cereulid, một độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Để đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử - kinh tế số thông báo cho các sàn thương mại điện tử, trang bán hàng của gian hàng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phối hợp với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, chủ gian hàng, các nhà phân phối yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Liên quan đến sản phẩm này, cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm cũng đã có công văn gửi Công ty TNHH Nestlé Việt Nam ( địa chỉ: lầu 5, Empress Tower 138 - 142 Hai Bà Trưng, P.Sài Gòn, TP.HCM).

Theo đó, cơ quan này đề nghị Công ty TNHH Nestlé Việt Nam rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino.

Báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm này nếu có nhập khẩu vào Việt Nam.

Kết quả xử lý báo cáo về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 10.1.

Trước đó, ngày 5.1, Tập đoàn thực phẩm đa quốc gia Nestlé thông báo thu hồi mang tính phòng ngừa một số lô sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino được bán tại Đức, do lo ngại về khả năng tồn tại độc tố có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Tập đoàn khuyến nghị các bậc phụ huynh đã mua các sản phẩm thuộc diện bị ảnh hưởng, căn cứ theo số lô và hạn sử dụng tối thiểu, mang sản phẩm trở lại nơi mua để được hoàn tiền. Giá mua của các sản phẩm Beba sẽ được hoàn trả ngay cả khi không có hóa đơn.

Đối với những phụ huynh lo ngại về tình trạng sức khỏe của con em mình, Nestlé khuyến cáo nên tham vấn bác sỹ nhi khoa hoặc trao đổi với các chuyên gia y tế.

Đến nay, Nestlé thu hồi một số sản phẩm sữa đang phân phối tại 25 nước, chủ yếu tại châu Âu, do lo ngại nhiễm một loại độc tố có thể gây buồn nôn và nôn mửa.