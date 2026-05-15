Nestlé Việt Nam nhận giải thưởng Rồng Vàng phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững

15/05/2026 11:13 GMT+7

Tại lễ trao Giải thưởng Golden Dragon Awards (Giải thưởng Rồng Vàng) lần thứ 25, Nestlé Việt Nam được vinh danh trong 'TOP10 Doanh nghiệp FDI tiêu biểu', tại hạng mục Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững.


Hành trình hơn 30 năm đưa cà phê Việt vươn ra toàn cầu

Lễ trao giải Rồng Vàng năm 2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm hành trình vinh danh khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam. Vượt qua các tiêu chí xét duyệt khắt khe về chỉ số tăng trưởng, tính tuân thủ và đặc biệt là cam kết về môi trường - xã hội - quản trị (ESG), Nestlé Việt Nam được hội đồng thẩm định đánh giá cao nhờ mô hình liên kết chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, góp phần thay đổi diện mạo ngành cà phê và thực phẩm tại Việt Nam.

Nestlé Việt Nam được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp FDI phát triển bền vững tại hạng mục Phát triển Chuỗi giá trị Nông nghiệp bền vững tại Lễ trao giải Rồng vàng 2026

Chia sẻ tại lễ trao giải, bà Lê Thị Hoài Thương, Giám đốc đối ngoại, Nestlé Việt Nam khẳng định: "Chúng tôi thực sự trân trọng khi những nỗ lực bền bỉ của Nestlé Việt Nam trong nhiều năm qua được ghi nhận tại Giải thưởng Rồng Vàng năm 2026. Đây không chỉ là niềm khích lệ lớn, mà còn là động lực để chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng người nông dân và các đối tác, từng bước vun đắp chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, cũng như các sáng kiến, chương trình về phát triển bền vững khác, đóng góp cho sự phát triển hài hòa và lâu dài của kinh tế - xã hội Việt Nam."

Nestlé Việt Nam được vinh danh trong TOP10 doanh nghiệp FDI tiêu biểu không chỉ minh chứng cho năng lực vận hành của doanh nghiệp, mà còn cho thấy sự tương đồng giữa những cam kết dài hạn của tập đoàn với các mục tiêu chiến lược của Việt Nam về phát triển bền vững, liên kết chuỗi và giảm phát thải ròng bằng không (Net Zero) vào năm 2050.

Giải thưởng

Đầu tư vào Việt Nam từ 1995, Nestlé đã trải qua hành trình hơn 30 năm đồng hành và phát triển. Từ một văn phòng đại diện ban đầu, đến nay doanh nghiệp mở rộng quy mô với các nhà máy hiện đại tại Đồng Nai và Hưng Yên, đưa Việt Nam trở thành mắt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu của tập đoàn.

Tiên phong phát triển nông nghiệp tái sinh, giảm phát thải

Giải thưởng Rồng Vàng do Tạp chí Kinh tế Việt Nam (VnEconomy) tổ chức tiếp tục khẳng định vị thế là chương trình uy tín hàng đầu dành cho cộng đồng doanh nghiệp FDI.

Dây chuyền sản xuất viên nén NESCAFÉ Dolce Gusto sử dụng nguyên liệu thô hoàn toàn, giúp gia tăng giá trị hạt cà phê Việt Nam (1)

Sau 25 năm tổ chức, giải thưởng đã chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ của dòng vốn ngoại vào Việt Nam: từ tập trung vào gia công, tận dụng nhân công giá rẻ sang giai đoạn đầu tư vào công nghệ cao, kinh tế xanh và chuyển đổi số.

Tại giải thưởng Rồng Vàng năm năm, Nestlé được vinh danh: Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững. Thông qua chương trình toàn cầu NESCAFÉ Plan triển khai tại Việt Nam từ năm 2011, Nestlé đã chuyển giao kỹ thuật canh tác nông nghiệp tái sinh cho hơn 21.000 hộ nông dân tại các tỉnh Tây nguyên. Chương trình không chỉ giúp người nông dân tăng năng suất từ 30% tới 100% mà còn giảm được 40% lượng nước tưới và 20% lượng phân bón hóa học, góp phần bảo vệ tài nguyên đất, bảo tồn nguồn nước và đa dạng sinh học.

Cán bộ hỗ trợ nông nghiệp của Nestlé Việt Nam hướng dẫn nông dân trồng cà phê thực hành canh tác nông nghiệp tái sinh

Trong lĩnh vực sản xuất, tạo giá trị gia tăng cho hạt cà phê, việc đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ chế biến sâu đã biến Việt Nam thành trung tâm sản xuất cà phê lớn nhất của Nestlé trong khu vực. Hiện nay, các sản phẩm cà phê "Made in Vietnam" đã được xuất khẩu đi hơn 30 thị trường quốc tế, bao gồm cả những thị trường khắt khe về tiêu chuẩn xanh như Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Nhật Bản...

Chủ đề của giải thưởng năm nay tập trung vào vai trò của các doanh nghiệp FDI trong việc dẫn dắt các xu hướng phát triển mới. Sự ghi nhận dành cho các đơn vị như Nestlé Việt Nam gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc kết hợp giữa dòng vốn quốc tế với các giá trị bản địa để tạo ra sự thịnh vượng chung.

Trong đó, thành công của các doanh nghiệp FDI tiêu biểu như Nestlé Việt Nam đóng góp một phần quan trọng trong bức tranh tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam trong những thập kỷ tới.

