Nét đẹp cộng đồng từ lễ giỗ tiền nhân khai mở Cao Lãnh

Tri ân người có công khai mở vùng đất

Cứ vào các ngày 8, 9 và 10 tháng 6 âm lịch hằng năm, khu vực Đền thờ ông, bà Đỗ Công Tường ở phường Cao Lãnh (Đồng Tháp) lại đón đông đảo người dân và du khách đến dâng hương, tham dự lễ giỗ để tưởng nhớ hai bậc tiền nhân có công khai phá, đặt nền móng cho vùng đất Cao Lãnh.

Lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường lần thứ 206 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 21.7 tại khu vực Đền thờ ông, bà Đỗ Công Tường ở phường Cao Lãnh ẢNH: THANH QUÂN

Không chỉ là một hoạt động tín ngưỡng truyền thống, Lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường từ lâu đã trở thành sự kiện văn hóa mang đậm dấu ấn của người dân Cao Lãnh.

Với nhiều người, đây là dịp bày tỏ lòng tri ân những bậc tiền nhân có công khai khẩn đất hoang, lập chợ, giúp cư dân an cư, từng bước hình thành vùng đất Cao Lãnh ngày nay.

Theo ban tổ chức, lễ giỗ lần thứ 205 (năm 2025) thu hút hơn 230.000 lượt người đến dâng hương và tham quan. Năm nay, lượng khách được dự báo tiếp tục tăng, vì vậy công tác chuẩn bị cho Lễ giỗ lần thứ 206 đã được UBND phường Cao Lãnh triển khai từ sớm.

Từ việc bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, chuẩn bị bãi giữ xe đến công tác vệ sinh môi trường, y tế và hỗ trợ khách hành hương đều được rà soát kỹ lưỡng. Đến nay, các khâu chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng đón người dân và du khách.

Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, lễ giỗ năm nay còn có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và chương trình kết nối du lịch, góp phần tạo thêm sức hút cho sự kiện.

Đối với nhiều người dân địa phương, đặc biệt là các tiểu thương, Lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Họ tin rằng việc dâng hương, góp công tổ chức lễ giỗ không chỉ thể hiện lòng biết ơn tiền nhân mà còn gửi gắm ước nguyện về một năm mưa thuận gió hòa, việc làm ăn hanh thông và cuộc sống bình an.

Nét đẹp của sự sẻ chia

Một trong những nét đẹp được gìn giữ qua nhiều năm là tinh thần chung tay phục vụ khách hành hương. Các tiểu thương tại chợ Cao Lãnh tự nguyện đóng góp nguyên liệu, công sức để chuẩn bị những suất ăn và nước uống miễn phí phục vụ người dân, du khách trong suốt những ngày diễn ra lễ giỗ.

Nhiều người dân tin rằng khi thành tâm cầu nguyện sẽ được ông, bà phù hộ ẢNH: THANH QUÂN

Chị Huỳnh Thị Chi (46 tuổi, tiểu thương bán hoa tại chợ Cao Lãnh) cho biết nhiều năm nay, các tiểu thương vẫn duy trì việc làm bánh mì và chuẩn bị nước uống miễn phí để phục vụ người dân, du khách trong những ngày lễ giỗ. Theo chị, đó không chỉ là tấm lòng của bà con tiểu thương mà còn là cách bày tỏ sự tri ân đối với ông, bà Đỗ Công Tường - những người có công khai phá, lập chợ, tạo nền tảng cho vùng đất Cao Lãnh phát triển.

Không khí sẻ chia ấy đã trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi mùa lễ giỗ. Từ người dân địa phương, các mạnh thường quân đến doanh nghiệp gần xa đều chung tay đóng góp tiền của, vật phẩm hoặc công sức để phục vụ khách hành hương, góp phần tạo nên một lễ giỗ đậm nghĩa tình và để lại ấn tượng đẹp về sự hiếu khách của người Cao Lãnh.

Ngoài dịp lễ giỗ, hằng tháng vào ngày rằm và mùng một người dân Cao Lãnh cũng thường xuyên đến đền thờ để dâng hương ẢNH: THANH QUÂN

Bên cạnh công tác chuẩn bị, những ngày này, đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh cũng đã đến Đền thờ ông, bà Đỗ Công Tường để dâng hương. Nhiều người cho biết họ chọn đi trước ngày chính lễ vì dự đoán lượng khách sẽ rất đông, việc dâng hương trong những ngày cao điểm sẽ khó khăn hơn.

Trải qua hơn hai thế kỷ, Lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường không chỉ là một sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng mà còn là dịp để cộng đồng cùng hướng về cội nguồn, tri ân những bậc tiền nhân có công khai phá vùng đất Cao Lãnh. Qua mỗi năm, lễ giỗ tiếp tục được gìn giữ và phát huy, góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh, con người và bản sắc văn hóa Đồng Tháp đến du khách gần xa.

Lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường lần thứ 206 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 21.7 tại Đền thờ ông, bà Đỗ Công Tường, phường Cao Lãnh.