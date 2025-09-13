Nét đẹp mùa Vu lan tại Hoa viên Bình Dương

Năm nay, đại lễ Vu lan lần thứ 16 được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM phối hợp Công ty CP đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa long trọng tổ chức tại Linh Hoa Tuệ Đàn trong khuôn viên Hoa viên Bình Dương. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, buổi lễ có sự chứng minh của hòa thượng Thích Huệ Thông (Phó tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng II T.Ư Giáo hội, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM), cùng chư tôn đức tăng ni, lãnh đạo chính quyền, văn nghệ sĩ, người dân địa phương và đông đảo phật tử gần xa.

Đại lễ Vu lan tại Hoa viên Bình Dương ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Trong đại lễ diễn ra nhiều nghi thức truyền thống: lập đàn cầu siêu, lễ cúng tại các khu mộ, tụng sám Vu lan, cài hoa hồng, dâng hoa cúng dường, đạo từ của hòa thượng chứng minh và hồi hướng bế mạc. Tất cả đều thấm đẫm tinh thần tri ân, báo ân, hướng tâm niệm về cha mẹ, tổ tiên, các anh hùng liệt sĩ và đồng loại chúng sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thiền (Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa) nhấn mạnh: "Vu lan là mùa báo hiếu, không chỉ nhắc nhớ công ơn cha mẹ, thầy cô, tiền nhân, mà còn khơi dậy tinh thần tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc, vì cộng đồng. Đây là giá trị văn hóa tâm linh bền vững mà Hoa viên Bình Dương trân trọng duy trì".

Để tạo thuận tiện cho phật tử và thân nhân tham dự, ban tổ chức đã bố trí xe đưa đón miễn phí từ TP.HCM và phục vụ tiệc chay thanh tịnh ngay tại khuôn viên hoa viên.

Sau 16 kỳ tổ chức, đại lễ Vu lan tại Hoa viên Bình Dương đã trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh thường niên, góp phần gìn giữ và lan tỏa đạo hiếu, nền tảng đạo đức thiêng liêng trong đời sống tinh thần người Việt.