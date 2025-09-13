Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nét đẹp mùa Vu lan tại Hoa viên Bình Dương

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
13/09/2025 05:00 GMT+7

Mỗi độ tháng bảy âm lịch, Hoa viên nghĩa trang Bình Dương (TP.HCM) lại trở thành điểm hẹn của hàng ngàn phật tử và thân nhân, cùng trở về tham dự đại lễ Vu lan báo hiếu. Đây là hoạt động định kỳ mang đậm dấu ấn hiếu đạo và truyền thống văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Năm nay, đại lễ Vu lan lần thứ 16 được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM phối hợp Công ty CP đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa long trọng tổ chức tại Linh Hoa Tuệ Đàn trong khuôn viên Hoa viên Bình Dương. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, buổi lễ có sự chứng minh của hòa thượng Thích Huệ Thông (Phó tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng II T.Ư Giáo hội, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM), cùng chư tôn đức tăng ni, lãnh đạo chính quyền, văn nghệ sĩ, người dân địa phương và đông đảo phật tử gần xa.

Nét đẹp mùa Vu lan tại Hoa viên Bình Dương - Ảnh 1.

Đại lễ Vu lan tại Hoa viên Bình Dương

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Trong đại lễ diễn ra nhiều nghi thức truyền thống: lập đàn cầu siêu, lễ cúng tại các khu mộ, tụng sám Vu lan, cài hoa hồng, dâng hoa cúng dường, đạo từ của hòa thượng chứng minh và hồi hướng bế mạc. Tất cả đều thấm đẫm tinh thần tri ân, báo ân, hướng tâm niệm về cha mẹ, tổ tiên, các anh hùng liệt sĩ và đồng loại chúng sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thiền (Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa) nhấn mạnh: "Vu lan là mùa báo hiếu, không chỉ nhắc nhớ công ơn cha mẹ, thầy cô, tiền nhân, mà còn khơi dậy tinh thần tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc, vì cộng đồng. Đây là giá trị văn hóa tâm linh bền vững mà Hoa viên Bình Dương trân trọng duy trì".

Để tạo thuận tiện cho phật tử và thân nhân tham dự, ban tổ chức đã bố trí xe đưa đón miễn phí từ TP.HCM và phục vụ tiệc chay thanh tịnh ngay tại khuôn viên hoa viên.

Sau 16 kỳ tổ chức, đại lễ Vu lan tại Hoa viên Bình Dương đã trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh thường niên, góp phần gìn giữ và lan tỏa đạo hiếu, nền tảng đạo đức thiêng liêng trong đời sống tinh thần người Việt.

Tin liên quan

Hàng nghìn người tham gia đại lễ Vu lan báo hiếu tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương

Hàng nghìn người tham gia đại lễ Vu lan báo hiếu tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương

Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương phối hợp Công ty CP xây dựng Chánh Phú Hòa vừa tổ chức chương trình đại lễ Vu lan báo hiếu năm 2024 tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương (P.Chánh Phú Hòa, TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Công an TP.HCM khuyến cáo an toàn PCCC dịp lễ Vu lan

Đại lễ Vu lan báo hiếu năm 2023 tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương

Khám phá thêm chủ đề

Vu lan đại lễ Vu Lan Tâm niệm Bình Dương Văn hóa tâm linh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận