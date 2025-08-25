Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nét duyên cho mỗi khoảnh khắc: Tiệm hoa Chú Mập

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
25/08/2025 19:00 GMT+7

Tại 104 Đại lộ 2, phường Phước Long, TP.HCM, có một tiệm hoa không chỉ bán hoa mà còn gửi gắm những cảm xúc tinh tế, đó chính là Tiệm hoa Chú Mập. Nơi đây, mỗi cành hoa đều mang một câu chuyện riêng, giúp bạn dễ dàng bày tỏ tấm lòng trong mọi dịp.

Với sự đa dạng và sáng tạo, Tiệm hoa Chú Mập luôn là lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm sự hoàn hảo. Kệ hoa chúc mừng với thiết kế lộng lẫy, rực rỡ, là lời chúc thịnh vượng đầy ý nghĩa. Trong khi đó, kệ hoa chia buồn lại thể hiện sự trang trọng, tinh tế, là lời động viên và chia sẻ chân thành.

Nét duyên cho mỗi khoảnh khắc: Tiệm Hoa Chú Mập - Ảnh 1.

Đặc biệt, hoa sinh nhật tại đây luôn được cá nhân hóa, từ những bó hoa nhỏ xinh, lãng mạn đến những lẵng hoa sang trọng, độc đáo. Mỗi sản phẩm đều được cắm thủ công, tỉ mỉ, đảm bảo mang đến niềm vui và sự bất ngờ cho người nhận.

Ngoài ra, dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp và thân thiện cũng là điểm cộng lớn. Bạn có thể dễ dàng xem và đặt hàng trực tuyến qua website tiemhoachumap.vn để sở hữu những tác phẩm hoa nghệ thuật này.

Tiệm hoa Chú Mập không chỉ là nơi kinh doanh hoa, mà còn là người bạn đồng hành, giúp bạn tô điểm thêm nét duyên cho những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống.

