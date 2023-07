'NET ZERO' ở Tập đoàn TH: Cắt giảm nhựa, làm sạch 'khói thải'

Năm 2022, giảm 85% tổng phát thải khí nhà kính so với năm 2021

Lấy tôn chỉ "Trân quý Mẹ thiên nhiên" làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, TH liên tục đẩy mạnh hoạt động bảo vệ môi trường, thông qua các sáng kiến, dự án phát triển bền vững: giảm phát thải khí nhà kính, ứng dụng công nghệ tiên tiến, năng lượng tái tạo… TH đề ra mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính trực tiếp tại trang trại và nhà máy; tổng phạm vi phát thải nhà kính trực tiếp và gián tiếp trên một đơn vị sản phẩm giảm trung bình 15%/năm.

Nhờ áp dụng nhiều giải pháp giảm phát thải, năm 2022, hệ thống trang trại của TH giảm trung bình hơn 20%/đơn vị sản phẩm, vượt kế hoạch đề ra.