NetEase thâu tóm studio đồng phát triển Halo và Minecraft

Theo VGC, NetEase Games đã mua lại studio SkyBox Labs của Canada với số tiền không được tiết lộ.

Được thành lập vào năm 2011 và có trụ sở tại Burnaby và Victoria, SkyBox đã tạo ra hai tựa game TASTEE: Lethal Tactics (2016) và Stela (2019). Studip cũng là nhà đồng phát triển của nhiều trò chơi đến từ các nhà phát hành nổi tiếng như Xbox Game Studios và Electronic Arts (EA Sports UFC).

SkyBox hiện đang làm việc trên các trò chơi Halo Infinite, Minecraft và Fallout 76. Trước đây, studio đã đóng góp cho quá trình phát triển của các tựa game khác như Halo và Minecraft, cùng với nhiều mục trong loạt Age of Empires của Microsoft.





Theo thông báo, SkyBox sẽ hoạt động độc lập trong NetEase Games dưới sự lãnh đạo của ba nhà đồng sáng lập Shyang Kong, Derek MacNeil và Steven Silvester. Bên cạnh đó studio vẫn sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác hiện có để cùng phát triển các trò chơi trên PC và Console, đồng thời sẽ bổ sung thêm những trò chơi mới trong tương lai.

SkyBox là thương vụ mới nhất trong hàng loạt các vụ thâu tóm studio trò chơi của gã khổng lồ công nghệ và trò chơi Trung Quốc NetEase trong những năm gần đây, trong đó có cả nhà phát triển Grasshopper Manufacture của trò chơi nổi tiếng No More Heroes và Quantic Dream, studio có trụ sở tại Paris (Pháp) đứng sau các trò chơi như Heavy Rain, Detroit: Become Human và Beyond: Two Souls.