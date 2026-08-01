Netflix bị kiện, đòi bồi thường hơn 100 triệu USD

Netflix đang trở thành tâm điểm chú ý của ngành công nghiệp điện ảnh sau khi bị một nhà làm phim cùng công ty sản xuất có trụ sở tại Anh khởi kiện, yêu cầu bồi thường hơn 100 triệu USD. Khoản tiền này bao gồm thiệt hại kinh tế, tổn thất đối với giá trị thương mại của bộ phim cùng các khoản bồi thường khác theo quy định pháp luật vì cáo buộc làm thất lạc ổ cứng chứa bản phim Fortitude chưa từng phát hành.

Reuters đưa tin ngày 30.7, nguyên đơn là nhà sản xuất Simon Afram và công ty Op-Fortitude đã nộp đơn kiện lên Tòa án liên bang khu vực California (Mỹ). Họ cho rằng Netflix đã không đảm bảo an toàn cho bản phim khi tiếp nhận phục vụ quá trình đánh giá phát hành, dẫn đến việc ổ cứng chứa tác phẩm bị đánh cắp. Theo CBS News, Simon Afram cho biết ê kíp đã trực tiếp bàn giao ổ cứng chứa bản dựng hoàn chỉnh của Fortitude cho Netflix để nền tảng này xem xét khả năng phát hành. Tuy nhiên, hơn một tuần sau, phía Netflix được cho là đã gửi email thông báo nhiều ổ cứng lưu trữ bị lấy cắp khỏi văn phòng của công ty tại Hollywood (Mỹ), trong đó có ổ cứng chứa bản phim Fortitude.

Fortitude là phim gián điệp lấy bối cảnh Thế chiến thứ hai. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên gồm Nicolas Cage, Ben Kingsley, Michael Sheen cùng nhiều gương mặt khác. Đến nay, bộ phim vẫn chưa được phát hành. Entertainment Weekly đưa tin, Simon Afram cho biết ê kíp đã dành khoảng 7 năm để chuẩn bị và phát triển dự án tâm huyết này với chi phí khoảng 45 triệu USD. Ông nhận định việc mất ổ cứng không chỉ gây thiệt hại về tài chính mà còn ảnh hưởng đến uy tín của ê kíp trước các đối tác quốc tế, khiến toàn bộ kế hoạch phát hành rơi vào tình trạng bấp bênh.

Netflix là một trong những nền tảng phát trực tuyến lớn trên thế giới Ảnh: REUTERS

Nguyên đơn cho rằng việc mất quyền kiểm soát bản phim khiến nguy cơ phát tán trái phép tăng lên đáng kể. Theo đơn kiện, dù bộ phim chưa xuất hiện trên các nền tảng chia sẻ trái phép, việc không còn kiểm soát được bản gốc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng bán bản quyền, thu hút nhà đầu tư cũng như kế hoạch phát hành toàn cầu.

Deadline thông tin thêm, đơn kiện cũng cho rằng giá trị thương mại của Fortitude đã giảm mạnh sau sự cố. Phía nguyên đơn lập luận rằng các đối tác phân phối có thể e ngại rủi ro liên quan đến bản quyền khi bản phim từng bị thất lạc trong quá trình lưu giữ. Trong đơn kiện, phía nguyên đơn cáo buộc sự việc khiến dự án điện ảnh chịu tổn thất nghiêm trọng về mặt thương mại, đồng thời yêu cầu Netflix bồi thường tổng cộng 105 triệu USD.

Netflix phủ nhận trách nhiệm

Trong tuyên bố gửi Reuters, Netflix phủ nhận trách nhiệm đối với vụ việc. Công ty khẳng định: "Chúng tôi phản đối mọi cáo buộc cho rằng Netflix phải chịu rủi ro đối với một bộ phim được bàn giao mà không có các biện pháp bảo vệ theo tiêu chuẩn của ngành".

Netflix cho biết dù không sở hữu bản quyền của Fortitude, công ty vẫn "coi trọng vấn đề bảo mật nội dung" và đã triển khai các biện pháp bổ sung để hỗ trợ nhà làm phim cùng ê kíp, bao gồm điều tra vụ trộm và theo dõi các trang web vi phạm bản quyền nhằm phát hiện việc phát tán trái phép bộ phim. Nền tảng phát trực tuyến này cũng cho biết đã từ chối chia sẻ thông tin từ cuộc điều tra với các luật sư của Simon Afram, cho rằng họ đã có những "nỗ lực mang tính đối đầu nhằm ép Netflix phải trả tiền liên quan đến vụ việc này, thay vì hợp tác với chúng tôi một cách thiện chí".

Vụ kiện được giới luật và ngành điện ảnh đặc biệt quan tâm bởi hiếm khi một nền tảng phát trực tuyến lớn phải đối mặt với yêu cầu bồi thường lớn liên quan đến việc quản lý bản phim chưa phát hành. Nếu vụ việc được đưa ra xét xử, tòa án sẽ xem xét trách nhiệm của các bên trong quá trình bàn giao, lưu trữ và bảo mật dữ liệu điện ảnh. Kết quả vụ kiện được cho là có thể tạo tiền lệ đối với các thỏa thuận lưu giữ và xử lý bản phim giữa các hãng sản xuất với nền tảng phát trực tuyến trong tương lai.