Netflix có thể cho dùng iPhone điều khiển trò chơi trên TV

Theo The Verge, Bloomberg đã báo cáo, Netflix đang nghiên cứu một tính năng mới cho phép người dùng sử dụng iPhone để điều khiển các trò chơi trên TV. Netflix gần đây cũng cho biết họ muốn làm cho các trò chơi có thể cập bến bất cứ thiết bị nào mà người dùng sở hữu, và việc có thể sử dụng iPhone để chơi các trò chơi trên TV có thể là một cách để giúp thực hiện sứ mệnh đó.

Netflix có thể cho iPhone điều khiển trò chơi trên TV

Theo nhà báo Steve Moser nói với trang MacRumors, ứng dụng iOS được phát hiện có một chuỗi nội dung như sau: "A game on your TV needs a controller to play. Do you want to use this phone as a game controller?" - Trò chơi trên TV cần có tay cầm để chơi. Bạn có muốn sử dụng điện thoại này làm bộ điều khiển trò chơi không?

Chuỗi tham chiếu mới phát hiện trong ứng dụng iOS của Netflix CHỤP MÀN HÌNH

Netflix lần đầu tiên ra mắt dịch vụ trò chơi dành cho thiết bị di động vào cuối năm 2021 và cho biết rằng họ đã phát hành 55 trò chơi cho đến nay và 40 trò chơi khác sẽ ra mắt trong năm 2023. Nhưng những trò chơi đó chỉ có thể chơi được trên thiết bị iOS và Android và không khả dụng trên TV hoặc máy tính xách tay. Sử dụng điện thoại của bạn làm tay cầm sẽ là cách Netflix xoay sở để phát hành thiết bị điều khiển trò chơi chuyên dụng của riêng mình, giống như Google đã làm cho dịch vụ Stadia trước đây.

Netflix cũng cho biết trong tháng này rằng một dịch vụ trò chơi trên đám mây đang được tiến hành sau khi công ty lần đầu tiên thông báo rằng họ đang "nghiên cứu nghiêm túc" dự án vào năm 2022. Có lẽ người dùng sẽ có thể sử dụng điện thoại để điều khiển các trò chơi từ dịch vụ đám mây đó.