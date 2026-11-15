Netflix đưa nhóm nhạc hoạt hình ra thế giới thực

Khi nhân vật ảo bước ra sân khấu lớn

Ngày 13.11, Netflix và AEG Presents chính thức công bố tour diễn KPop Demon Hunters Golden World Tour, dự kiến khởi động vào tháng 6.2027. Theo thông báo, chương trình sẽ đi qua gần 50 thành phố với hơn 150 buổi biểu diễn trong hai năm 2027 và 2028. Các chặng đầu tiên được công bố tại Bắc Mỹ, Anh và châu Âu; lịch diễn ở châu Á - Thái Bình Dương và Mỹ Latinh sẽ được thông báo sau.

Ba thành viên nhóm nhạc hoạt hình HUNTR/X (Rumi, Mira và Zoey) trên poster quảng bá cho tour diễn thế giới sắp khởi động vào năm 2027 Ảnh: Chụp màn hình Netflix

Điểm thú vị là tâm điểm sân khấu không phải nghệ sĩ người thật, mà là ba cô gái Rumi, Mira và Zoey của nhóm HUNTR/X, cùng nhóm đối thủ Saja Boys và chú hổ Derpy trong bộ phim hoạt hình KPop Demon Hunters.

Đây không phải một buổi chiếu phim kèm nhạc thông thường. Chương trình kết hợp công nghệ trình diễn, diễn viên múa trực tiếp, các pha hành động và màn tương tác với khán giả. Người xem được cuốn vào mạch câu chuyện thay vì chỉ đứng ngoài thưởng thức.

Việc đưa một nhóm nhạc hoạt hình lên các sân khấu lớn cho thấy Netflix muốn kéo dài đời sống tác phẩm vượt ra ngoài nền tảng trực tuyến. Nhân vật từng xuất hiện trên màn ảnh nay trở thành trung tâm của một sản phẩm giải trí có bán vé và lịch trình rõ ràng.

Ra mắt trên Netflix ngày 20.6.2025, KPop Demon Hunters kể câu chuyện về nhóm nhạc nữ HUNTR/X với nhiệm vụ vừa biểu diễn vừa bảo vệ người hâm mộ khỏi các thế lực siêu nhiên. Sự kết hợp giữa văn hóa K-pop, hoạt hình và hành động đã tạo nên một thế giới có sức hút lớn.

Âm nhạc chính là linh hồn của thế giới ấy. Các ca khúc như Golden, Takedown, Soda Pop và Your Idol được phát hành độc lập. Theo Netflix, ca khúc Golden đã vượt mốc 2 tỉ lượt nghe trên Spotify, còn album nhạc phim từng lập kỷ lục giữ ngôi quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Top Soundtracks.

Đáng chú ý, đứng sau giọng hát của các nhân vật hoạt hình là những nghệ sĩ bằng xương bằng thịt: EJAE (thể hiện giọng của Rumi), Audrey Nuna (Mira) và Rei Ami (Zoey). Sự phân chia này giúp thương hiệu có không gian biểu diễn riêng nhưng vẫn ghi nhận đóng góp của người làm nghệ thuật, hoàn toàn khác biệt với mô hình ca sĩ thuần túy do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

Hệ sinh thái thương mại và những thử thách

Theo AP, việc đưa nghệ sĩ hoặc nhân vật kỹ thuật số lên sân khấu không phải là điều chưa từng có. Tại Nhật Bản, Hatsune Miku từng tạo hiện tượng với các buổi biểu diễn hình ảnh ba chiều cùng ban nhạc thật, với giọng hát được tổng hợp qua phần mềm từ diễn viên lồng tiếng Saki Fujita.

Hình tượng Hatsune Miku tại sự kiện kỷ niệm sinh nhật lần thứ 16 ở hội trường Makuhari Messe (Chiba, Nhật Bản) Ảnh: AP

Theo BBC, một mô hình khác là ban nhạc Gorillaz. Bốn thành viên hoạt hình có cá tính riêng, trong khi âm nhạc do Damon Albarn cùng các cộng sự thực hiện và biểu diễn kết hợp phía sau màn hình. Trong khi đó, chương trình ABBA Voyage tại London (Anh) lại tái hiện các nghệ sĩ bằng avatar kỹ thuật số kết hợp ban nhạc sống.

Tuy nhiên, với KPop Demon Hunters, Netflix đang bước một bước xa hơn khi đưa các nhân vật từ một bộ phim hoạt hình hoàn chỉnh vào mô hình tour diễn nhà thi đấu toàn cầu, kết hợp nhân vật ảo với diễn viên và biểu diễn trực tiếp.

Từ bộ phim đạt hơn 670 triệu lượt xem, trở thành tác phẩm ăn khách nhất lịch sử nền tảng, Netflix đang khai thác triệt để hệ sinh thái từ nhân vật, âm nhạc, đồ lưu niệm cho đến biểu diễn trực tiếp. Sự đồng hành của AEG Presents giúp kết nối thương hiệu với hệ thống bán vé và không gian biểu diễn toàn cầu.

Bên cạnh tiền vé, nhà tổ chức còn tung ra các gói VIP cao cấp với nhiều đặc quyền. Nhiều ý kiến cho rằng đây vẫn là ván cước lớn. Khán giả yêu thích phim trên màn ảnh chưa chắc đã có trải nghiệm tương tự khi ngồi giữa một nhà thi đấu hàng nghìn chỗ. Chất lượng chương trình sẽ quyết định thành bại. KPop Demon Hunters Golden World Tour đang là phép thử quan trọng. Nếu thành công, đây sẽ là hướng đi mới giúp các hãng phim biến nhân vật hoạt hình thành những ngôi sao thực thụ ngoài đời thực.