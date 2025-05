Netflix gây xôn xao làng game với series hoạt hình Clash of Clans

Theo GadgetMatch, sau hơn một thập kỷ làm mưa làm gió trên các thiết bị di động, tựa game chiến thuật đình đám Clash of Clans cuối cùng cũng chuẩn bị 'đánh chiếm' màn ảnh nhỏ. Netflix vừa chính thức xác nhận sẽ sản xuất một loạt phim hoạt hình dựa trên vũ trụ của những Barbarian, Goblin và Wizard, với sự tham gia của chính 'cha đẻ' Supercell của trò chơi, hứa hẹn một tác phẩm bùng nổ.

Clash of Clans sắp có series phim hoạt hình đầu tiên

Đây được xem là một tin vui lớn đối với hàng triệu người hâm mộ trên toàn cầu, những người đã gắn bó với Clash of Clans từ những ngày đầu. Kể từ sau thành công của Angry Birds với việc mở rộng thành một thương hiệu điện ảnh, giới mộ điệu đã luôn kỳ vọng những tựa game di động kinh điển khác sẽ nối gót. Và sau khoảng 13 năm, cuối cùng thì một trong những 'tượng đài' cùng thời với Angry Birds cũng đã có màn chuyển thể chính thức.

Netflix sắp ra mắt series phim hoạt hình về Clash of Clans ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GADGETMATCH

Netflix những năm gần đây đã nổi lên như một 'vùng đất vàng' cho các dự án chuyển thể từ trò chơi điện tử. Thành công vang dội của loạt phim hoạt hình Arcane (dựa trên League of Legends – Liên minh Huyền thoại), vốn đã càn quét vô số giải thưởng danh giá, hay sự đón nhận tích cực dành cho series Devil May Cry gần đây, là minh chứng rõ ràng cho chiến lược đầu tư nghiêm túc và hiệu quả của nền tảng này vào mảng nội dung game. Việc lựa chọn Clash of Clans được xem là một bước đi thông minh, nhắm vào cộng đồng người chơi đông đảo và trung thành trên toàn thế giới.

Theo những thông tin ban đầu được Netflix và Supercell công bố, dự án phim hoạt hình Clash of Clans quy tụ những cái tên đầy hứa hẹn. Đáng chú ý, Fletcher Moules, người đã thổi hồn vào những thước phim hoạt hình ngắn gốc của Clash of Clans trên YouTube vốn rất được yêu thích, sẽ đảm nhận vai trò 'thuyền trưởng', đứng đầu dự án. Điều này mang lại sự tin tưởng rằng tinh thần và phong cách độc đáo của game sẽ được giữ vững. Bên cạnh đó, nhà sản xuất điều hành Ron Weiner từng góp phần tạo nên thành công của series hài kịch nổi tiếng 30 Rock, cũng tham gia vào đội ngũ sản xuất, hứa hẹn sẽ mang đến những yếu tố hài hước, duyên dáng cho loạt phim.

Mặc dù thông tin về dàn diễn viên lồng tiếng và ngày phát hành cụ thể vẫn chưa được tiết lộ, Netflix đã hé lộ một phần cốt truyện đầy hấp dẫn. Loạt phim sẽ xoay quanh "một gã Barbarian quả quyết nhưng thường xuyên rơi vào tình thế 'ngáo ngơ' quá sức mình. Anh chàng này phải tập hợp một nhóm những chiến binh có phần kỳ quặc, mỗi người một vẻ, để cùng nhau bảo vệ ngôi làng thân yêu và xoay xở giữa những chính sách chiến tranh vừa phi lý vừa hài hước". Từ tóm tắt này, người hâm mộ có thể kỳ vọng vào một hành trình phiêu lưu đầy ắp tiếng cười, những pha hành động mãn nhãn và những tình huống 'dở khóc dở cười' đậm chất Clash of Clans.

Clash of Clans, ra mắt từ năm 2012, cùng với Angry Birds, đã trở thành một trong những tựa game di động có sức sống bền bỉ và ảnh hưởng sâu rộng nhất. Nó không chỉ thống trị các bảng xếp hạng trong thời gian dài mà còn định hình một phần quan trọng của thể loại game chiến thuật trên nền tảng di động, trở thành cái tên quen thuộc với nhiều thế hệ game thủ.

Việc chuyển thể thành phim hoạt hình không chỉ là một bước tiến mới cho thương hiệu mà còn là cơ hội để mở rộng vũ trụ Clash of Clans, tiếp cận những khán giả mới. Cộng đồng game thủ toàn cầu chắc chắn đang ngóng chờ những thông tin cập nhật tiếp theo về dự án đầy tiềm năng này.