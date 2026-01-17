Netflix nói lời chia tay 'Kung Fu Panda'

Netflix nói lời chia tay với một trong những series phim hoạt hình vĩ đại nhất thế kỷ 21 ẢNH: DreamWorks

Phim hoạt hình không chỉ dành cho trẻ em

Ra mắt từ năm 2008, Kung Fu Panda nhanh chóng vượt ra khỏi khuôn khổ một bộ phim hoạt hình giải trí đơn thuần. Hành trình của Po, chú gấu trúc vụng về nhưng giàu lòng trắc ẩn, được kể bằng giọng điệu hài hước, song ẩn chứa nhiều tầng nghĩa về hành trình trưởng thành. Chính điều này khiến Kung Fu Panda chạm đến cả khán giả khắp thế giới, không chỉ trẻ em.

Ở phần đầu, câu chuyện "kẻ ngoài cuộc" trở thành người được chọn, được kể bằng tinh thần tích cực, nhẹ nhàng nhưng không hời hợt. Sang Kung Fu Panda 2, DreamWorks mạnh dạn đẩy chiều sâu tâm lý khi khai thác nỗi ám ảnh quá khứ, mất mát và hành trình đối diện với bản thân. Đến phần 3, phim tiếp tục mở rộng thế giới nội tâm của Po thông qua mối quan hệ cha - con, bản sắc gia đình và trách nhiệm cộng đồng.

Không ngẫu nhiên khi cả ba phần đều được giới phê bình quốc tế đánh giá cao, duy trì điểm số tích cực trên Rotten Tomatoes và được xem là một trong số hiếm phim hoạt hình giữ được phong độ ổn định cả về nghệ thuật lẫn doanh thu. Kung Fu Panda vì thế thường được nhắc đến như "bộ ba hoạt hình tiêu biểu của thế kỷ 21".

Truyền hình trả phí không còn là cuộc chơi một chiều

Theo Reuters, Netflix đã tăng mạnh chi phí mua và gia hạn bản quyền phim từ các hãng lớn để giữ nội dung hấp dẫn trên nền tảng. Trong năm 2024, Netflix công bố chi phí dành cho licensing (bản quyền nội dung) lên đến khoảng 20 tỉ USD/năm, tức chiếm đến 60% ngân sách nội dung nhằm cạnh tranh với Disney+, Amazon Prime và các đối thủ khác. Các thỏa thuận này bao gồm cả phim lẫn series bom tấn Hollywood. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên truyền hình trả phí, giá trị nghệ thuật không còn là yếu tố duy nhất quyết định số phận của một tác phẩm trên nền tảng số. Các ông lớn kể cả Netflix cũng phải cân nhắc từng nội dung dựa trên chi phí cấp phép, khả năng sinh lời và chiến lược dài hạn.

Với các thương hiệu lớn như Kung Fu Panda, chi phí gia hạn bản quyền không hề nhỏ. DreamWorks Animation (thuộc Universal) ngày càng ưu tiên chiến lược "đưa nội dung về nhà", tức phân phối các phim chủ lực trên những nền tảng có liên kết trực tiếp với tập đoàn mẹ, tiêu biểu là Peacock. Việc Netflix nói lời chia tay với Kung Fu Panda vì thế không mang tính cá biệt, mà là một phần của xu hướng chung: các hãng phim lớn muốn kiểm soát chặt hơn "di sản" nội dung của mình.

Cách đây vài năm, Netflix gần như nắm ưu thế tuyệt đối trong mảng truyền hình trả phí. Nhưng đến giai đoạn 2024 - 2026, bức tranh đã thay đổi đáng kể. Disney+, Max, Prime Video, Apple TV+ hay Peacock đều đẩy mạnh nội dung độc quyền, biến thị trường thành một "bàn cờ" nơi mỗi thương hiệu phải tự xây dựng lãnh địa riêng. Vì chi phí mua bản quyền quá đắt đỏ, nhiều nền tảng truyền hình trả phí đã đẩy mạnh làm original content (nội dung gốc) để kiểm soát chi phí và sở hữu độc quyền cửa hàng phim dài hạn hơn. Đây cũng là lý do Netflix đầu tư hàng chục tỉ USD vào sản xuất nội dung gốc thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào phim mua bản quyền.

Hành trình của Po, tinh thần dung hòa văn hóa Đông - Tây, cách kể chuyện giàu nhân văn và khả năng chạm đến nhiều thế hệ khán giả đã giúp Kung Fu Panda vượt qua giới hạn của một sản phẩm giải trí nhất thời ẢNH: DreamWorks

Trong bối cảnh đó, những bộ phim như Kung Fu Panda không chỉ là sản phẩm giải trí, mà còn là tài sản chiến lược. Việc để phim "lang thang" quá lâu trên một nền tảng không thuộc quyền sở hữu trực tiếp có thể khiến hãng phim mất đi lợi thế cạnh tranh. Netflix, dù muốn giữ những tác phẩm được yêu thích, cũng buộc phải chấp nhận cuộc chơi mới, nơi không phải nội dung nào nổi tiếng cũng có thể ở lại mãi.

Điều đáng nói là khán giả chính là đối tượng chịu tác động rõ rệt nhất từ sự dịch chuyển này. Việc một bộ phim yêu thích đột ngột rời khỏi nền tảng quen thuộc khiến trải nghiệm xem bị gián đoạn, đồng thời đặt người xem trước lựa chọn: theo phim sang nền tảng khác hay chấp nhận bỏ lỡ.

Với Kung Fu Panda, việc rời khỏi Netflix gợi lên cảm giác tiếc nuối không chỉ vì giá trị giải trí, mà bởi đây là những tác phẩm mang tính "xem lại nhiều lần", có thể đồng hành cùng nhiều thế hệ trong gia đình. Trong thời đại nội dung mới ra liên tục nhưng ít tác phẩm đủ sức bền bỉ, Kung Fu Panda lại thuộc nhóm hiếm hoi giữ được sức sống lâu dài. Phần 4 ra mắt năm 2024 cho thấy DreamWorks vẫn còn nhiều dư địa để khai thác nhân vật Po và thế giới kung fu đầy màu sắc. Những cuộc thảo luận về khả năng có phần 5 cũng cho thấy thương hiệu này chưa hề "hết thời".

Ở góc độ rộng hơn, Kung Fu Panda đang trở thành ví dụ tiêu biểu cho cách các tác phẩm lớn tồn tại trong kỷ nguyên truyền hình trả phí phân mảnh: không còn gắn bó trọn đời với một nền tảng, mà dịch chuyển theo chiến lược, thời điểm và lợi ích kinh tế. Tại Việt Nam, phía FPT Play xác nhận họ có bản quyền phát sóng từ tháng 12.2025, cho thấy thị trường truyền hình trả phí liên tục thay đổi để các tác phẩm nổi bật có thể kéo dài vòng đời.