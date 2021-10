Netflix thành lập học bổng triệu đô mang tên ‘Báo đen’ Chadwick Boseman

Chadwick Boseman vẫn là anh hùng ngoài đời thực ngay cả khi anh không còn nữa, đặc biệt là đối với các sinh viên tương lai của Đại học Howard. Mới đây, Netflix đã bắt tay với gia đình Boseman và trường cũ của tài tử quá cố để thiết lập một học bổng trị giá 5,4 triệu USD (gần 123 tỉ đồng) mang tên Chadwick Boseman.

Thông tin về học bổng được Tiến sĩ Wayne A.I. Frederick - lãnh đạo Trường đại học Howard, xác nhận trong thông cáo hôm 4.10. Vị này nhấn mạnh học bổng thể hiện tình cảm của Chadwick Boseman với trường cũ và tâm nguyện của anh trong việc hỗ trợ các sinh viên tương lai.

Trong khi đó, phía Netflix cho biết họ tự hào là nhà tài trợ của học bổng tưởng niệm ngôi sao quá cố. “Anh ấy luôn nói về quãng thời gian ở Howard và những điều tích cực mà ngôi trường này đã định hình cuộc đời, sự nghiệp của anh ấy. Giờ đây, chúng tôi sẽ có cơ hội cho nhiều siêu anh hùng trong tương lai trải nghiệm những điều tương tự. Chúng tôi rất biết ơn gia đình cố nghệ sĩ cũng như các đối tác tại Đại học Howard đã biến điều này thành hiện thực”, Ted Sarandos, Giám đốc điều hành của Netflix, tuyên bố.

Học bổng Chadwick Boseman sẽ được trao cho một học sinh năm nhất ở mỗi lớp trong học kỳ tới với số tiền đủ chi trả toàn bộ học phí suốt 4 năm đại học. Khoản hỗ trợ này tập trung vào những sinh viên có tài năng nghệ thuật hiếm có, đang cần giúp đỡ về mặt tài chính đồng thời nhấn mạnh học sinh đó phải thể hiện được những giá trị của cố nghệ sĩ: có khao khát hướng đến sự xuất chúng, có tinh thần lãnh đạo, sự tôn trọng, cảm thông và niềm đam mê.





Chadwick Boseman tốt nghiệp Đại học Howard vào năm 2000 với tấm bằng BFA. Sau thành công của Black Panther, nam diễn viên đã trở lại trường cũ vào năm 2018 để dự lễ khai giảng và có bài phát biểu truyền cảm hứng đến hàng ngàn sinh viên. “Tôi không biết tương lai của bạn ra sao, nhưng nếu bạn sẵn sàng bước đi trên con đường khó khăn hơn, phức tạp hơn, con đường mà khởi đầu đầy rẫy thất bại nhưng cuối cùng được chứng minh là có nhiều ý nghĩa hơn, nhiều chiến thắng và vinh quang hơn, thì bạn sẽ không bao giờ hối tiếc”, tài tử nổi tiếng nhắn nhủ.

Ngoài Chadwick Boseman, các cựu sinh viên đáng chú ý khác của Đại học Howard bao gồm Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, diễn viên Phylicia Rashad từng đoạt giải Tony, ca sĩ Sean “P Diddy” Combs…

Chadwick Boseman là một trong những diễn viên da màu nổi tiếng nhất tại Hollywood. Tài tử ghi dấu ấn trên màn ảnh với các bộ phim: Get on up, Marshall, 21 cây cầu, Da 5 Bloods… đặc biệt là vai Black Panther (Báo đen) trong bom tấn tỉ đô cùng tên và loạt phim siêu anh hùng của Marvel. Ngày 28.8.2020, Chadwick Boseman khiến cả Hollywood sững sờ khi qua đời sau 4 năm lặng lẽ chiến đấu với ung thư. Tác phẩm cuối cùng của anh là Ma Rainey's Black Bottom (Netflix) ra mắt cuối năm 2020. Phim đem về cho cố nghệ sĩ một đề cử Oscar, một giải Quả cầu vàng cùng nhiều sự công nhận khác.