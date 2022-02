Nếu bạn làm điều này khi mặc quần áo, hãy kiểm tra chứng sa sút trí tuệ

Tiến sĩ Elise Eifert, trợ lý giáo sư, Chương trình Lão khoa, UNC Greensboro, đã giải thích các dấu hiệu của chứng sa sút trí tuệ cần chú ý và các mẹo về cách giúp người bị sa sút trí tuệ mặc quần áo, theo Eat This, Not That!

1. Mặc cùng một bộ trang phục mỗi ngày

Tiến sĩ Eifert nói, "Có nhiều lý do tại sao điều này có thể xảy ra. Nguyên nhân rất có thể là mất trí nhớ liên quan đến chứng sa sút trí tuệ.

Người đó có thể không nhận ra rằng họ đã mặc cùng một bộ trang phục trong vài ngày.

Ngoài ra còn có một số thay đổi về tinh thần và thể chất có thể cản trở khả năng mặc và cởi quần áo của một người nào đó.

Đôi khi, vấn đề là người bị sa sút trí tuệ tìm thấy sự thoải mái và an toàn khi quen thuộc với một bộ trang phục đơn lẻ".

2. Mặc quần áo không đúng thứ tự

Tiến sĩ Eifert nói: “Mặc quần áo và cởi quần áo đòi hỏi nhiều bước có trình tự. Với chứng sa sút trí tuệ, người bệnh có thể không nhớ các bước hoặc bối rối về các bước tiếp theo, điều này có thể gây ra những sai lầm như mặc đồ lót bên ngoài quần".

3. Không mặc đúng mùa

Tiến sĩ Eifert giải thích rằng, "Mặc quần áo không phù hợp với thời tiết hoặc xếp nhiều lớp quần áo lên nhau" có thể là dấu hiệu của chứng sa sút trí tuệ”.

Những người bị sa sút trí tuệ không tự điều chỉnh tốt thân nhiệt của họ, vì vậy ngay cả khi bạn bị nóng bức, họ vẫn có thể thoải mái.

Những người bị sa sút trí tuệ cũng có khả năng phán đoán hạn chế nên họ có thể không nhận ra rằng các mùa đã thay đổi và có những cách ăn mặc phù hợp với môi trường hoặc có thể chấp nhận được về mặt xã hội.

4. Không thể chọn quần áo

Theo tiến sĩ Eifert, những người bị sa sút trí tuệ có thể bị choáng ngợp bởi nhiều sự lựa chọn mà tủ quần áo cung cấp, điều này có thể gây ra sự thất vọng và lo lắng.

Ngoài ra, người đó có thể không nhớ cách ăn mặc hoặc bị choáng ngợp bởi chính nhiệm vụ khiến họ không thể chọn quần áo để mặc vào.





5. Làm thế nào để giúp người bị sa sút trí tuệ mặc quần áo?

Viện Quốc gia về Lão hóa có những gợi ý sau để mặc quần áo:

"Những người mắc bệnh Alzheimer thường cần nhiều thời gian hơn để mặc quần áo. Họ có thể khó chọn quần áo cho mình. Họ có thể mặc sai quần áo theo mùa. Họ cũng có thể mặc những màu sắc không đi cùng nhau hoặc quên mặc một quần hoặc áo...", theo Eat This, Not That!

Các mẹo khác để mặc quần áo:

Sắp xếp quần áo theo thứ tự mà người đó nên mặc, chẳng hạn như quần áo lót trước, quần tây, áo sơ mi và áo len.

Đưa cho người đó từng thứ một hoặc hướng dẫn từng bước mặc quần áo.

Cất bớt quần áo sang phòng khác để giảm bớt số lượng lựa chọn. Chỉ giữ một hoặc hai bộ trang phục trong tủ hoặc tủ đựng quần áo.

Giữ tủ quần áo có khóa nếu cần.

Mua ba hoặc bốn bộ quần áo giống nhau nếu người đó muốn mặc quần áo giống nhau mỗi ngày.

Mua quần áo rộng rãi, thoải mái, chẳng hạn như áo lót thể thao, tất và đồ lót bằng cotton, quần dài và quần soóc có lưng thun.

Tránh đeo nịt bụng, giày cao gót, tất bó sát…

Sử dụng băng dán hoặc dây kéo khóa lớn cho quần áo thay vì dây giày, nút hoặc khóa…