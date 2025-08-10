'Nếu bỗng nhiên mẹ bất tỉnh, con phải làm gì?'

Trong một hoạt động cộng đồng do Kỹ năng sinh tồn Survival Skills Vietnam - SSVN tổ chức miễn phí tại TP.HCM hôm 7.8, rất đông trẻ em cùng cha mẹ mình có mặt, cùng học và thực hành kỹ năng cứu người.





'Nếu bỗng nhiên thấy mẹ bất tỉnh, con phải làm gì để cứu mẹ?', tình huống được đặt ra cho nhiều trẻ em ẢNH: THÚY HẰNG

Trẻ em cũng có thể cứu được người nếu biết xử trí đúng cách

Nhiều trẻ em và phụ huynh lần đầu tiên được trải nghiệm thực hành hồi sinh tim phổi CPR, sử dụng máy sốc tim AED và xử lý tai nạn dưới sự hướng dẫn từ chuyên gia Tony Coffey, đồng sáng lập SSVN, cùng chị Trang Jena Nguyễn, thạc sĩ phát triển cộng đồng. Chương trình mang lại kiến thức quan trọng về cách ứng phó khi gặp người bất tỉnh và các tình huống khẩn cấp khác.

Ở một trạm học về kỹ năng xử lý nếu thấy người thân của mình bỗng nhiên bất tỉnh, nhiều trẻ em (và ngay cả các phụ huynh) lúng túng trước tình huống đặt ra của tình nguyện viên "nếu ở nhà chỉ có con và mẹ, nếu mẹ con bỗng nhiên bất tỉnh, nằm trên sàn nhà, con phải làm gì để cứu mẹ?".

Trẻ em được hướng dẫn cách nhận biết nạn nhân còn thở hay không ẢNH: TRANG NGUYỄN

Thay vì ngay lập tức lay gọi mẹ, SSVN khuyên các trẻ em đầu tiên cần quan sát có dây điện, thiết bị điện gì xung quanh người đang bất tỉnh không, nếu có thể hãy ngắt cầu dao điện. Các trẻ em nên chạm nhẹ mu bàn tay vào người đang bất tỉnh, xem có tê không, sau khi thấy nạn nhân không phải bị điện giật hãy tiến hành các bước kiểm tra sinh tồn của nạn nhân. Hãy gọi lớn, lay người, bấm vào vai nạn nhân để kiểm tra nạn nhân còn tỉnh táo không; kiểm tra nạn nhân còn thở không bằng cách ghé sát vào mũi nạn nhân; quan sát bụng còn phồng dẹp không.

Các trẻ em cũng được hướng dẫn thực hành biết cách xoay người để nạn nhân nằm nghiêng, đặt đầu nạn nhân ra sao để nạn nhân thở dễ hơn. Sau các bước này, trẻ em được hướng dẫn gọi người khác, gọi cấp cứu...