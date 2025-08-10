'Nếu bỗng nhiên mẹ bất tỉnh, con phải làm gì?'

Trẻ em cũng có thể cứu được người nếu biết xử trí đúng cách
Nhiều trẻ em và phụ huynh lần đầu tiên được trải nghiệm thực hành hồi sinh tim phổi CPR, sử dụng máy sốc tim AED và xử lý tai nạn dưới sự hướng dẫn từ chuyên gia Tony Coffey, đồng sáng lập SSVN, cùng chị Trang Jena Nguyễn, thạc sĩ phát triển cộng đồng. Chương trình mang lại kiến thức quan trọng về cách ứng phó khi gặp người bất tỉnh và các tình huống khẩn cấp khác.
Ở một trạm học về kỹ năng xử lý nếu thấy người thân của mình bỗng nhiên bất tỉnh, nhiều trẻ em (và ngay cả các phụ huynh) lúng túng trước tình huống đặt ra của tình nguyện viên "nếu ở nhà chỉ có con và mẹ, nếu mẹ con bỗng nhiên bất tỉnh, nằm trên sàn nhà, con phải làm gì để cứu mẹ?".
Thay vì ngay lập tức lay gọi mẹ, SSVN khuyên các trẻ em đầu tiên cần quan sát có dây điện, thiết bị điện gì xung quanh người đang bất tỉnh không, nếu có thể hãy ngắt cầu dao điện. Các trẻ em nên chạm nhẹ mu bàn tay vào người đang bất tỉnh, xem có tê không, sau khi thấy nạn nhân không phải bị điện giật hãy tiến hành các bước kiểm tra sinh tồn của nạn nhân. Hãy gọi lớn, lay người, bấm vào vai nạn nhân để kiểm tra nạn nhân còn tỉnh táo không; kiểm tra nạn nhân còn thở không bằng cách ghé sát vào mũi nạn nhân; quan sát bụng còn phồng dẹp không.
Các trẻ em cũng được hướng dẫn thực hành biết cách xoay người để nạn nhân nằm nghiêng, đặt đầu nạn nhân ra sao để nạn nhân thở dễ hơn. Sau các bước này, trẻ em được hướng dẫn gọi người khác, gọi cấp cứu...
Để không còn những cái chết đáng tiếc vì không ai biết cách sơ cấp cứu
Hôm 7.8, các chuyên gia cũng phân tích, thực hành những tình huống cụ thể, tránh những sai lầm trong sơ cứu mà nhiều người thường mắc phải, dẫn đến nạn nhân không được cứu sống một cách đáng tiếc. Như vớt được một đứa trẻ bị đuối nước ngưng tim ngưng thở, thay vì hồi sinh tim phổi, nhiều người lại vác đứa nhỏ lên vai và cứ thế chạy vòng vòng. Hay thấy một người ho khi hóc, sặc thức ăn, nhiều người theo thói quen lại ra sức vỗ lưng khiến dị vật có thể bít luôn đường thở, khiến nạn nhân bị đe dọa tính mạng.
Chuyên gia hướng dẫn cách sơ cứu khi hóc dị vật đường thở
Chuyên gia Tony Coffey, đồng sáng lập SSVN cho biết trong thực tế, khi nạn nhân còn ho, là cơ thể còn đang cố gắng tự tống dị vật ra ngoài. Đừng vỗ lưng nạn nhân lúc này, việc cần làm là giữ cho nạn nhân cúi người về phía trước, khuyến khích họ ho mạnh để đẩy dị vật ra ngoài.
Nếu nạn nhân bị hóc dị vật đường thở, ngưng thở, không ho được, người khác cần thực hiện 5 lần vỗ lưng kết hợp với 5 lần ép ngực, tiếp tục lặp lại chu kỳ cho đến khi dị vật được đẩy ra hoặc nạn nhân có dấu hiệu thở trở lại.
Chuyên gia người Úc Tony Coffey, đồng sáng lập SSVN, cho biết tại Úc, trẻ em từ 6 tuổi đã được học kiến thức sơ cấp cứu. Ở mỗi lứa tuổi sẽ dạy trẻ thao tác sơ cấp cứu phù hợp. Ở lứa tuổi 6 tuổi-10 tuổi, với sức khỏe thể trạng thì các con chưa thể hồi sinh tim phổi được, tuy nhiên các con có thể học những kiến thức cơ bản, biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm để cứu người. Như biết nâng cao nhận thức về sơ cấp cứu, biết nhận diện nguy hiểm, kiểm tra hơi thở, lăn nghiêng người bị nạn, băng bó, gọi cấp cứu. Từ 10 tuổi trở lên, trẻ có thể hồi sinh tim phổi cho người khác.
"Chúng tôi rất mong ở mỗi gia đình Việt Nam sẽ có ít nhất 1 người biết cách sơ cấp cứu. Để hiện thực điều mong muốn này, chúng tôi đã và đang có nhiều hoạt động cộng đồng miễn phí để người dân học, thực hành sơ cấp cứu, người dân cũng có thể học qua app miễn phí, các tài liệu online miễn phí. Mong muốn của chúng tôi là làm sao để cộng đồng ai cũng biết cách sơ cấp cứu, để chúng ta tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau, tránh những trường hợp đáng tiếc, đáng lẽ nạn nhân không bị nặng như vậy nhưng lại bị vì không ai biết cách sơ cấp cứu", ông Tony Coffey nói.
Khi trẻ bị hóc dị vật đường thở, giáo viên, nhân viên trường học phải làm gì?
Trả lời phóng viên Báo Thanh Niên hồi tháng 10.2024, bác sĩ Huỳnh Trung Tuần, nhân viên y tế Trường tiểu học Trưng Trắc, phường Phú Thọ (Q.11 cũ), TP.HCM, cho biết càng thêm nhiều người có kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu đúng cách, biết cách xử trí, xử lý bình tĩnh, chính xác các thao tác là thêm cơ hội được cứu sống cho rất nhiều người.
"Khi trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ mầm non bị hóc, sặc, nghẹn thực phẩm hoặc có dị vật vào đường thở, người sơ cứu ban đầu phải hành động thật nhanh, động tác thật chuẩn xác, không thiếu không thừa, bởi thời gian vàng để cứu sống đứa trẻ được tính bằng giây, bằng phút. 3 phút đầu tiên là thời điểm vàng để cứu sống trẻ, giúp trẻ thông được đường thở, thở được bình thường, sau đó mới di chuyển tới cơ sở y tế gần nhất để tiến hành cấp cứu tiếp theo. Còn khi đứa trẻ chưa thông được đường thở, dẫn tới thiếu ô xy, chết não, mà giáo viên, nhân viên không sơ cứu gì, hoặc sơ cứu sai cách, lại ẵm đứa trẻ chạy tới bệnh viện ngay, quá trình di chuyển mất ít nhất 5 - 7 phút cũng là quá chậm trễ để cứu được", bác sĩ Tuần nhấn mạnh.
Bình luận (0)