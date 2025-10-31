Nếu 'cơm áo gạo tiền' không phải là vấn đề, mối quan tâm lớn nhất của người Việt là gì?

Khoảng trống bảo vệ: Thách thức mới cho người Việt

Trong thập kỷ qua, tầng lớp trung lưu Việt Nam tăng trưởng vượt bậc, từ 10% vào năm 2023 dự kiến chiếm hơn 50% dân số vào năm 2030. Thu nhập tăng, nhưng khoảng trống bảo vệ tài chính ngày càng lớn. Người Việt bắt đầu chuyển mối quan tâm từ việc "đủ sống" sang "làm sao để chất lượng sống tốt, yên tâm và để lại giá trị bền vững". Bảo đảm tương lai con cái hay yên tâm tài chính ở tuổi hưu trí đang trở thành động lực cho các quyết định tài chính của nhóm này.

Tuy nhiên, rủi ro bất ngờ vẫn có thể gián đoạn kế hoạch tài chính, ảnh hưởng chất lượng sống và tài sản tích lũy - đây chính là "khoảng trống bảo vệ" mà nhiều gia đình chưa thực sự chú ý.

Chuẩn bị vững vàng cho tương lai thế hệ sau là mong muốn của mỗi gia đình Việt ẢNH: PRUDENTIAL

Tâm lý người Việt vẫn chuộng tài sản truyền thống, hữu hình như vàng hay bất động sản. Dù đang sở hữu nhiều hơn, họ vẫn chưa có "lớp khiên" đủ vững để bảo vệ những gì mình gầy dựng cho bản thân và gia đình. Ông Manish Gurbuxani, Quyền Phó Tổng giám đốc Tiếp thị & Khách hàng Prudential Việt Nam, nhận định: "Hiện nay, có chưa đến 10% người Việt tham gia sản phẩm đầu tư tài chính. Điều này mở ra cơ hội lớn cho bảo hiểm nhân thọ, đặc biệt là các sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị, trở thành giải pháp tích hợp bảo vệ, đầu tư và chuyển giao tài sản bền vững".

Người Việt chọn yên tâm với giải pháp tài chính tích hợp

Theo ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, "Thị trường bảo hiểm nhân thọ đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt về nhu cầu khách hàng. Họ không chỉ quan tâm đến quyền lợi bảo vệ mà còn chú trọng đến khả năng tích lũy, đầu tư và chuyển giao giá trị cho thế hệ sau".

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, đến hết tháng 8.2025, thị trường bảo hiểm nhân thọ ghi nhận gần 1.1 triệu hợp đồng khai thác mới, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số lượng hợp đồng thuộc dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị tăng hơn 12%, phản ánh rõ nhu cầu ngày càng cao đối với các giải pháp bảo hiểm kết hợp đầu tư.

Các sản phẩm này được đánh giá cao nhờ việc kết hợp quyền lợi bảo vệ tài chính và cơ hội tích lũy thông qua danh mục quỹ đầu tư chuyên nghiệp. Tùy khẩu vị rủi ro, khách hàng có thể lựa chọn phân bổ vốn vào quỹ cổ phiếu, trái phiếu hoặc cân bằng, vừa an toàn vừa hướng tới tăng trưởng dài hạn.

Theo đó, các doanh nghiệp bảo hiểm không ngừng cải tiến và ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Nổi bật là sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị PRU-Đầu Tư Vững Tiến (gọi tắt là sản phẩm PRU-Đầu Tư Vững Tiến) được Prudential Việt Nam ra mắt tháng 9.2025, đã thu hút hàng nghìn khách hàng trung lưu tin tưởng tham gia chỉ sau một tháng.

Điểm đặc biệt ở sản phẩm cho phép khách hàng thực hiện đặc quyền chuyển giao giá trị tích lũy của hợp đồng cho thế hệ kế tiếp (*). So với các sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị ra mắt trên thị trường năm 2025, đây là sản phẩm đầu tiên sở hữu tính năng này.

Sản phẩm là giải pháp tài chính tối ưu kết hợp giữa đầu tư, bảo vệ và đặc quyền chuyển giao giá trị tích lũy ẢNH: PRUDENTIAL

Về đầu tư, tùy khẩu vị rủi ro, khách hàng có thể chọn đầu tư thông qua 7 Quỹ Prulink do Công ty Quản lý quỹ Eastspring Investments quản lý (thông tin các Quỹ liên kết đơn vị PRUlink tại đây). Đây là một trong những đơn vị có tổng tài sản quản lý lớn tại Việt Nam, với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và quy trình kiểm soát rủi ro chặt chẽ. Theo báo cáo của doanh nghiệp, dù thị trường biến động trong giai đoạn 2020 - 2024, các quỹ liên kết đơn vị vẫn ghi nhận mức tăng trưởng tích lũy từ 28,2% đến 66,2%.

Về nhu cầu tìm kiếm cơ hội tích lũy tài sản, sản phẩm áp dụng cơ chế thưởng kép từ năm hợp đồng thứ 10. Trong đó, khoản thưởng tăng trưởng có thể lên đến 300% phí bảo hiểm cơ bản quy năm của năm hợp đồng đầu tiên, giúp khách hàng gia tăng tiềm năng đầu tư. (**)

Về nhu cầu bảo vệ, khách hàng được hưởng quyền lợi bảo hiểm lên tới 110% số tiền bảo hiểm (***), cộng với giá trị tài khoản hợp đồng, và có thể chủ động tăng số tiền bảo hiểm ở những cột mốc quan trọng của cuộc đời mà không cần thẩm định sức khỏe.

Sản phẩm cho phép bên mua chuyển giao toàn bộ giá trị tích lũy thông qua quyền tham gia hợp đồng mới có người được bảo hiểm mới, không phải áp dụng lại thời hạn đóng phí bắt buộc hay phí ban đầu. Bên mua bảo hiểm có thể thực hiện quyền chuyển giao giá trị tích lũy từ khi người bảo hiểm hiện tại đạt 60 tuổi trở lên hoặc từ ngày kỷ niệm năm hợp đồng thứ 20, tùy mốc nào đến sau.

(*) (**) Khách hàng cần đọc toàn bộ Quy tắc và Điều khoản sản phẩm Bảo hiểm liên kết đơn vị PRU-Đầu Tư Vững Tiến để hiểu rõ về sản phẩm, các khoản phí, điều khoản loại trừ, quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bảo hiểm tại đây.

(***) Áp dụng cho Quyền lợi Tử vong hoặc Quyền lợi Thương Tật Toàn Bộ Vĩnh Viễn Không Do Ung Thư Tuyến Giáp Giai Đoạn Sớm là 100% Số Tiền Bảo Hiểm. Đối với Quyền lợi Thương Tật Toàn Bộ Vĩnh Viễn Do Ung Thư Tuyến Giáp Giai Đoạn sớm, Prudential sẽ chi trả 10% Số Tiền Bảo Hiểm, nhưng không vượt quá 100 triệu đồng.