Nếu không an toàn, thì đó không phải là thực phẩm

Với chủ đề của năm nay: “Thực phẩm an toàn hơn, sức khỏe tốt hơn”, WHO nhấn mạnh thực phẩm an toàn là một trong những yếu tố quan trọng nhất bảo đảm cho sức khỏe tốt. Thực phẩm không an toàn là nguyên nhân của nhiều bệnh và góp phần gây ra các tình trạng như suy giảm khả năng tăng trưởng và phát triển, thiếu vi chất dinh dưỡng, các bệnh không lây nhiễm hoặc bệnh truyền nhiễm, và bệnh tâm thần.

Các bệnh do thực phẩm không an toàn thường có tính chất truyền nhiễm hoặc độc hại và thường không thể nhìn thấy bằng mắt thường, do vi khuẩn, vi rút, ký sinh trùng hoặc các chất hóa học xâm nhập vào cơ thể.





Thực phẩm an toàn và bổ dưỡng có lợi cho sự tăng trưởng và phát triển của trẻ về cả trí tuệ lẫn thể chất, cũng như tăng hiệu suất học tập và năng suất làm việc trong cuộc sống của người lớn. Nếu không có chống chỉ định, cho trẻ bú mẹ hoàn toàn là cách an toàn nhất để nuôi trẻ trong 6 tháng đầu đời.