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Giáo dục

Nếu không vào được trường chuyên, học sinh tài năng học ở đâu để tham gia các cuộc thi đỉnh cao?

Thanh Niên
Thanh Niên
12/06/2026 11:14 GMT+7

Mỗi mùa hè, khi kỳ thi vào lớp 10 đang diễn ra trên cả nước, cũng là lúc "sức nóng" của các trường chuyên lại được nhắc đến nhiều hơn bao giờ hết.


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 Nhưng thực tế cho thấy, có rất nhiều học sinh giỏi, có năng lực tốt, nhưng vẫn không thể bước vào cánh cửa trường chuyên như kỳ vọng.

Vì sao trường chuyên lại "hot" đến vậy? Và nếu không vào được trường chuyên, đâu là những lựa chọn để các em vẫn có thể phát triển năng lực và tham gia các sân chơi học thuật lớn? Đây chính là câu hỏi được nhiều phụ huynh, các em học sinh trăn trở.

Vào lúc 10 giờ sáng ngày 13.6, Báo Thanh Niên phối hợp cùng Trường Einstein School HCM sẽ thực hiện buổi livestream "Nếu không vào được trường chuyên, học sinh tài năng học ở đâu để tham gia các cuộc thi đỉnh cao?". Khách mời tham gia chương trình bao gồm:

  • TS Trần Nam Dũng, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM); Phó chủ tịch Hội Toán học TP.HCM, Ủy viên Ban chấp hành Hội Toán học Việt Nam.
  • NCS-TS Lê Đình Hiếu, Nhà nghiên cứu giáo dục, CEO Học viện G.A.P, từng tốt nghiệp thạc sĩ Đại học Pennsylvania (Mỹ) và nghiên cứu Tiến sĩ giáo dục tại Đại học Johns Hopkins.

Chương trình livestream trên các nền tảng của Báo Thanh Niên: website thanhnien.vn, Fanpage - YouTube - TikTok Báo Thanh Niên.

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Nếu không vào được trường chuyên học sinh tài năng học ở đâu để tham gia các cuộc thi đỉnh cao Trường Einstein School HCM buổi livestream
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