Nếu thấy chữ này trên vé máy bay, hãy chuẩn bị cho một ngày tồi tệ

Được nhiều hành khách coi là "nụ hôn thần chết", dòng chữ SSSS trên thẻ lên máy bay là dấu hiệu chắc chắn rằng kế hoạch bay của họ có thể bị trì hoãn nghiêm trọng.



Zach Griff, nhà báo của The Point Guys, có trụ sở tại New York, nói với Fox News: "SSSS là viết tắt của 'lựa chọn sàng lọc an ninh thứ cấp' (secondary security screening selection), là biện pháp được Cơ quan an ninh giao thông Mỹ (TSA) thực hiện để sàng lọc một số hành khách bằng các biện pháp kiểm tra bổ sung".

Hành khách không có cách nào tránh được quá trình sàng lọc rộng rãi một khi thẻ lên máy bay của họ gắn chữ SSSS ẢNH: NYP

Trong khi hầu hết đều đồng ý rằng, an toàn trong di chuyển hàng không là điều quan trọng nhất thì nhiều người bày tỏ sự thù ghét bởi rắc rối khi bị cơ quan an ninh cản trở.

Những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo gần đây đã giúp việc kiểm tra an ninh trước chuyến bay trở nên nhanh hơn trước. Tuy nhiên, hầu hết mọi người khi di chuyển vẫn đối mặt với việc phải xếp hàng dài, soi hành lý và khám xét gắt gao tại các điểm kiểm tra an ninh sân bay.

Thế nhưng, không ít hành khách cho biết họ bị trí tuệ nhân tạo nghi ngờ sai, thậm chí nhầm vì có hàng hóa tiềm ẩn nguy hiểm.

Tuy nhiên, đối với những người có dòng chữ SSSS đáng sợ trên vé của họ thì không thể đổ lỗi cho trí tuệ nhân tạo.

Griff cho biết: "Những người được chọn để đảm bảo an ninh nâng cao trong những ngày trước chuyến bay khi các hãng hàng không chia sẻ bản kê khai với các cơ quan an ninh Mỹ. SSSS cũng có thể hoàn toàn ngẫu nhiên và không có cách nào để biết khi đặt chuyến bay của bạn liệu bạn có được chọn là SSSS hay không".

Những người có ảnh hưởng đến chuyến đi bởi SSSS đã phải chịu đựng sự khó chịu nói rằng, điều đó giống như bị nhốt vào một "cái bẫy chết chóc".

"Nếu bạn từng bị SSSS, hãy chuẩn bị sẵn sàng bởi có khả năng bị đánh đập, bị quấy rối, bị chế nhạo ở nơi công cộng và mọi thứ đi kèm với nó", một nhà sáng tạo nội dung, người đang đi du lịch giữa Canada và Mỹ khi nhận được thẻ lên máy bay có SSSS, cảnh báo khi bị gắn nhãn hiệu bằng bốn chữ cái nguy hiểm.

"Việc kiểm tra bổ sung đó có thể mất tới 30 phút", người này nói thêm "vì vậy, rõ ràng là điều đó sẽ không hay chút nào. Bốn chữ S đó không hề thân thiện".

Hành khách gọi SSSS là “nụ hôn thần chết” do các cuộc kiểm tra an ninh nâng cao đi kèm với dấu hiệu này ẢNH: NYP

Bất chấp những lời phàn nàn từ những hành khách bất mãn, đại diện TSA khẳng định rằng dấu SSSS không phải là một lời nguyền. Thay vào đó, cơ quan an ninh hàng không khẳng định rằng đó là điều bắt buộc phải đảm bảo an toàn.

Người phát ngôn TSA nói với Fox: "Các biện pháp an ninh bắt đầu từ lâu trước khi hành khách đến sân bay. TSA hợp tác chặt chẽ với cộng đồng tình báo và thực thi pháp luật để chia sẻ thông tin".

"Các biện pháp an ninh bổ sung được áp dụng từ khi hành khách đến sân bay cho đến khi họ đến điểm đến", đồng thời cho biết thêm không du khách nào có thể bỏ qua việc tìm kiếm SSSS. "Trong một số trường hợp, hành khách được chọn ngẫu nhiên để sàng lọc nâng cao", người phát ngôn nói thêm.