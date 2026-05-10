Nếu yêu thích đồ chơi nghệ thuật, hãy đến đây để thỏa thích chiêm ngưỡng

Những ngày gần đây, nhiều bạn trẻ rủ nhau đến địa điểm trưng bày này để chiêm ngưỡng các món đồ chơi nghệ thuật. Bên trong triển lãm, đông đảo bạn trẻ thích thú khi khám phá thế giới đồ chơi được chế tác thủ công đầy màu sắc và sáng tạo với nhiều thiết kế ấn tượng.

Đa dạng các món đồ chơi nghệ thuật thu hút nhiều người trẻ đến chiêm ngưỡng ẢNH: TUẤN QUANG

Nguyễn Hạ Thiên Bảo (23 tuổi), đang làm việc tại Trung tâm dạy toán và tiếng Anh ở P.Xuân Hòa, TP.HCM, cho biết thông qua mạng xã hội đã biết đến triển lãm này, chính vì thế ngày cuối tuần đã dành thời gian để ghé thăm. "Hôm nay được nghỉ nên mình đến tham quan và chiêm ngưỡng các món đồ chơi nghệ thuật. Mình thấy những nét vẽ thủ công trên từng sản phẩm tạo nên sự đặc sắc hơn nhiều so với các mẫu tượng thông thường", Bảo chia sẻ.

Theo Bảo, điều khiến anh ấn tượng nhất là sự tỉ mỉ của nghệ nhân trong từng công đoạn chế tác. "Lối thiết kế thủ công rất công phu khiến mỗi tác phẩm đều có dấu ấn riêng và rất cuốn hút", Bảo nói.

Mang đến triển lãm một tác phẩm nghệ thuật do chính bản thân sáng tác mang tên T-up, Nguyễn Hoàng Hiệp (31 tuổi), nghệ danh Ties, hiện hoạt động trong lĩnh vực graffiti và art toys, cho biết nhân vật được lấy cảm hứng từ phong cách throw-up trong nghệ thuật graffiti đường phố.

Nguyễn Hoàng Hiệp đã tạo ra nhân vật mang tên T-up ẢNH: TUẤN QUANG

Theo Hiệp, chữ T trong T-up được lấy từ nghệ danh của bản thân là Ties. "Trong graffiti có rất nhiều phong cách khác nhau, nhưng phong cách gần gũi với mọi người nhất là vẽ nhanh dựa trên những đường nét tròn, tạo cảm giác dễ chịu", Hiệp nói.

Cũng theo anh Hiệp, nhân vật T-up được xây dựng với hình dáng gợi liên tưởng đến Godzilla (quái vật khổng lồ nổi tiếng) được tạo nên bởi những tác động của ô nhiễm phóng xạ sâu trong lòng đất. Từ ý tưởng đó, phát triển T-up như một phiên bản của graffiti đường phố, đại diện cho những nét vẽ tự do.

Đông đảo bạn trẻ chiêm ngưỡng các món đồ chơi đồ chơi nghệ thuật tại triển lãm ẢNH: TUẤN QUANG

Ở phiên bản mới nhất, anh Hiệp kết hợp với kỹ thuật sơn mài truyền thống của Việt Nam. "Mình sử dụng chất liệu graffiti phun trực tiếp lên tác phẩm điêu khắc rồi thực hiện công đoạn mài để tạo hiệu ứng thị giác theo mong muốn. Ngoài ra, mình từng thực hành điêu khắc bằng đất sét, nhưng ở dự án lần này chuyển sang sử dụng công nghệ in 3D", anh Hiệp nói.

Anh Hiệp cho biết thêm toàn bộ ý tưởng sáng tạo, hình dáng và màu sắc cho nhân vật đều do anh quyết định. Riêng phần hỗ trợ sản xuất thiết kế phục vụ in 3D được thực hiện với sự hỗ trợ của một người bạn có chuyên môn trong lĩnh vực này.

ẢNH: TUẤN QUANG

Các bạn trẻ thích thú khi xem các món đồ chơi nghệ thuật ẢNH: TUẤN QUANG

Là một du học sinh trở về từ Canada, Nguyễn Uyên Thanh cho biết đã đăng ký vé trực tuyến trước khi đến để tiết kiệm thời gian chờ đợi. "Mỗi lượt tham quan kéo dài khoảng 40 phút. Sau khi kết thúc lượt, khách vẫn có thể đăng ký tiếp để tham quan thêm. Sau khi tham quan một vòng tại triển lãm, mình ấn tượng với mô hình bạch tuộc nướng vì được tạo ra rất công phu và bắt mắt", Thanh nói.

Theo Thanh, nơi đây trưng bày nhiều sản phẩm như sofubi, đây là dòng đồ chơi làm từ nhựa vinyl mềm, được sản xuất thủ công.

ẢNH: TUẤN QUANG

Ngoài chiêm ngưỡng, các bạn trẻ còn chụp ảnh để làm kỷ niệm ẢNH: TUẤN QUANG

Đang đứng chiêm ngưỡng mô hình đồ chơi, Trần Anh Huy, sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, chia sẻ: "Mình ấn tượng với các mẫu art toy vì màu sắc được phối rất đẹp, từng chi tiết cũng được chăm chút kỹ lưỡng. So với những món đồ chơi thông thường, art toy mang tính nghệ thuật và có cá tính riêng hơn nên mình muốn đến tìm hiểu", Huy nói.

Triển lãm sáng tạo nghệ thuật A.R.T SHOW (Alliance of Rising Toys) diễn ra đến ngày 12.5 tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM.