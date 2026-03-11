New Carnival Hybrid ưu đãi 100 triệu, cơ hội vàng mua xe gia đình cho khách Việt

Những tháng đầu năm 2026, Kia đang là một trong những thương hiệu gây chú ý tại thị trường ô tô Việt Nam khi liên tục áp dụng nhiều chính sách khuyến mãi hấp dẫn, đặc biệt là ưu đãi lên đến 100 triệu đồng cho mẫu xe cỡ lớn Kia New Carnival Hybrid.

Dòng xe/phiên bản Giá cũ (tỉ đồng) Giá mới (tỉ đồng) Giá sau ưu đãi (tỉ đồng) Tổng ưu đãi (triệu đồng) New Carnival 1.6T HEV Signature 7S

(hàng ghế 2 VIP+Tùy chọn màu nội thất) 1,879 1,799 1,779 100 New Carnival 1.6T HEV Signature 7S

(Tùy chọn màu nội thất) 1,809 1,729 1,709 100 New Carnival 1.6T HEV Signature 7S 1,799 1,719 1,699 100 New Carnival 1.6T HEV Premium 7S

(hàng ghế 2 VIP+ tùy chọn màu nội thất) 1,699 1,619 1,599 100 New Carnival 1.6T HEV Premium 7S

(tùy chọn màu nội thất) 1,629 1,549 1,529 100 New Carnival 1.6T HEV Premium 7S 1,619 1,539 1,519 100

Khách hàng được hưởng lợi khi Carnival Hybrid ưu đãi với tổng giá trị lên đến 100 triệu đồng

Theo thông tin từ phía THACO AUTO - đơn vị phân phối các dòng xe Kia tại Việt Nam, Kia New Carnival Hybrid hiện đang được THACO AUTO bán ra với tổng cộng 6 tùy chọn. Trong tháng 3, tất cả các phiên bản này đều được áp dụng khuyến mãi lớn với tổng giá trị lên đến 100 triệu đồng.

Ưu đãi này giúp giá bán thực tế của cả 6 phiên bản New Carnival Hybrid đồng loạt giảm 100 triệu đồng so với trước đây, chỉ còn dao động từ 1,519 - 1,779 tỉ đồng. Qua đó, tiếp tục là mẫu xe gia đình đa dụng cỡ lớn trang bị công nghệ Hybrid cao cấp có giá bán hấp dẫn nhất thị trường.

Chính sách giá mới giúp Kia New Carnival Hybrid dễ tiếp cận khách Việt hơn khi bản thấp nhất chỉ còn 1,519 tỉ đồng

Việc THACO AUTO giảm trực tiếp giá niêm yết cho Kia New Carnival Hybrid còn mang lại lợi ích rõ rệt cho người mua xe bởi ngoài việc giảm chi phí mua xe ban đầu, mức giá niêm yết thấp hơn còn giúp gián tiếp giảm các khoản chi phí lăn bánh, đặc biệt là lệ phí trước bạ, khoản phí được tính dựa trên giá trị xe, người dùng sẽ hưởng nhiều lợi ích hơn.

Ở phân khúc xe gầm cao cỡ lớn tại Việt Nam, Kia New Carnival từ lâu đã được xem là một trong những mẫu xe có vị thế dẫn đầu. Nhờ thiết kế rộng rãi, nhiều tiện nghi và khả năng phục vụ đa mục đích, mẫu xe cỡ lớn xuất xứ Hàn Quốc được nhiều gia đình, doanh nhân, doanh nghiệp vận chuyển cao cấp lựa chọn.

Lợi thế vượt trội nhất của Kia New Carnival nằm ở không gian nội thất rộng rãi cùng nhiều trang bị công nghệ, tiện nghi cao cấp

Số liệu bán hàng cuối năm 2025 cho thấy Kia New Carnival vẫn đang là mẫu xe đứng đầu phân khúc xe cỡ lớn tại thị trường Việt Nam với doanh số đạt gần 5.000 xe. Đây được xem là kết quả khá ấn tượng với một mẫu xe có giá bán tiệm cận 2 tỉ đồng.

Việc duy trì doanh số ổn định cũng cho thấy sức hút của Kia New Carnival trên thị trường Việt Nam. Theo nhiều chuyên gia, một trong những yếu tố quan trọng giúp mẫu xe Hàn Quốc này duy trì được vị thế ở phân khúc vốn đang ngày càng cạnh tranh là nhờ tính đa dụng, giá trị thực tế và trải nghiệm vượt trội mà mẫu xe mang lại trong tầm giá.

Ngoài ra, Kia New Carnival dù thuộc thương hiệu phổ thông nhưng lại được phát triển theo hướng cao cấp. Trong đó, điểm nổi trội nằm ở khoang nội thất rộng rãi, trần xe cao và cách thiết kế không gian bên trong khoa học, linh hoạt giúp hành khách ở cả ba hàng ghế vẫn thoải mái. Điều này đặc biệt phù hợp với nhu cầu di chuyển của gia đình đông thành viên, thường xuyên di chuyển đường dài hoặc nhu cầu đưa đón đối tác. Đó là chưa kể, Kia New Carnival Hybrid còn được chú ý bởi tùy chọn cá nhân hóa không gian nội thất nhằm đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Khách hàng có thể tùy chọn các phiên bản với ghế thương gia ở hàng ghế thứ hai, tích hợp nhiều tính năng cao cấp và các màu nội thất mới chính hãng theo gu thẩm mỹ riêng, biến mẫu xe trở thành phiên bản mang đậm dấu ấn cá nhân.

Kia New Carnival Hybrid với không gian cá nhân hóa màu nội thất mới và hàng ghế 2 VIP

Các phiên bản Hybrid của Carnival còn có thêm lợi thế đáng chú ý ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Cụ thể, theo công bố từ nhà sản xuất, Kia New Carnival Hybrid trang bị động cơ xăng SmartStream, dung tích 1.6 tăng áp, kết hợp cùng mô-tơ điện. Dù sản sinh công suất tổng lên đến 242 mã lực, mô-men xoắn cực đại đạt 304 nhưng xe chỉ tiêu hao chưa đến 5 lít/100 km ở điều kiện đường hỗn hợp. Một con số mơ ước ngay cả với nhiều mẫu xe đô thị cỡ nhỏ.

Rõ ràng, trong bối cảnh chi phí nhiên liệu ngày càng được người dùng quan tâm, công nghệ hybrid được xem là giải pháp dung hòa giữa hiệu quả sử dụng và trải nghiệm vận hành. Người dùng vẫn có được sức mạnh vận hành của động cơ xăng, trong khi mức tiêu hao nhiên liệu được cải thiện nhờ sự hỗ trợ của hệ thống điện.

Bên cạnh đó, Kia Carnival Hybrid còn được trang bị công nghệ hỗ trợ kiểm soát lái xe an toàn E-VMC, mang đến trải nghiệm di chuyển nhẹ nhàng, êm ái và mượt mà. Hệ truyền động Hybrid cao cấp kết hợp công nghệ E-VMC giúp xe vận hành ổn định, hạn chế rung lắc và giảm cảm giác say xe.

Dù là mẫu xe gia đình cỡ lớn nhưng Kia New Carnival Hybrid chỉ tiêu hao nhiên liệu ở mức 4,95 lít/100km

Chính điều này giúp New Carnival Hybrid không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn đóng vai trò như một không gian thể hiện phong cách sống, mang đến trải nghiệm giá trị, thực dụng cho đa dạng khách hàng khác nhau. Đây cũng là yếu tố khiến mẫu cỡ lớn này nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng đang tìm kiếm một chiếc xe đa dụng phục vụ cả công việc lẫn nhu cầu cá nhân, gia đình.