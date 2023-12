New Mazda2: Xe sedan hạng B 'đáng tiền' nhất phân khúc

Sau giai đoạn giữa năm kinh tế có phần trầm lắng, bước vào quý 4.2023, thị trường ô tô Việt Nam dần lấy lại đà tăng trưởng. Trong đó, sedan hạng B tiếp tục là một trong những phân khúc xe tâm điểm, thu hút sự quan tâm của số đông khách hàng mua xe cá nhân, đặc biệt là phụ nữ. Ở phân khúc này, New Mazda2 đang trở thành lựa chọn được nhiều người cân nhắc khi vừa giới thiệu thế hệ nâng cấp.

New Mazda2 nổi bật không chỉ bởi yếu tố thương hiệu xe Nhật mà còn nhờ sự khác biệt ở kiểu dáng đậm chất thể thao, cá tính cùng mức giá bán hấp dẫn.

New Mazda2 đang là một trong những mẫu xe nhận được sự quan tâm của nhóm khách hàng mua xe phục vụ nhu cầu di chuyển cá nhân

Về thiết kế, New Mazda2 tạo ấn tượng bởi sự năng động, trẻ trung nhờ ngôn ngữ Kodo đặc trưng cùng triết lý "Car As Art - Xe là nghệ thuật". Phần đầu xe bắt mắt với lưới tản nhiệt mở rộng, kết hợp cùng đồ họa kim cương và cụm đèn vuốt nhọn. Đuôi xe cá tính nhờ cụm đèn hậu với tạo hình cánh chim quen thuộc.

Bên trong khoang lái, New Mazda2 được xem là một trong những mẫu xe hạng B "giàu" công nghệ nhất nhì phân khúc. Ngoài các trang bị cơ bản như đèn chiếu sáng công nghệ LED; gương chiếu hậu chỉnh - gập điện; vô lăng bọc da hay điều hòa tự động, mẫu xe này còn sở hữu hàng loạt tính năng, tiện ích mà rất ít mẫu xe đồng hạng có được.

Có thể kể đến hệ thống đèn tích hợp tính năng tự động điều chỉnh góc chiếu sáng, màn hình hiển thị thông tin HUD, kết nối Apple CarPlay không dây thông minh hay gương tự động chống chói… Đặc biệt, triết lý "Human Centric" - lấy con người làm trung tâm kết hợp cùng triết lý độc đáo "Jinba Ittai - Nhân mã hợp nhất" hội tụ những tinh hoa thiết kế của Mazda. New Mazda2 có cấu trúc ghế ngồi ứng dụng kết cấu SkyActiv Vehicle Architecture giúp duy trì tư thế cong tự nhiên của cột sống và duy trì sự thẳng đứng của xương chậu; vị trí bàn đạp ga và đệm nghỉ chân được bố trí đối xứng với cơ thể người lái giúp gia tăng sự thoải mái trong suốt quá trình di chuyển.

Bên cạnh đó, mẫu xe còn được trang bị hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao G-Vectoring Control Plus (GVC Plus), hệ thống sẽ tự động can thiệp vào động cơ và phanh để giúp kiểm soát dao động lắc ngang của thân xe. Đây là một phần trong giải pháp đồng bộ với công nghệ SkyActiv-Vehicle Dynamics của Mazda, hỗ trợ người lái điều khiển phương tiện an toàn hơn, bằng cách định vị những điểm kiểm soát chính ở vị trí lý tưởng và cải thiện tính ổn định, êm ái của xe khi vận hành.

Thiết kế năng động và đậm tính cá nhân nhờ ngôn ngữ Kodo luôn là điểm nổi bật của mẫu xe nhà Mazda

Với nhóm khách hàng mua xe cỡ nhỏ, trang bị động cơ Skyactiv-G 1.5L thế hệ mới trên New Mazda2 cũng là một điểm cộng rất lớn. Động cơ này sản sinh công suất 110 mã lực, mô-men xoắn cực đại 144 Nm, không chỉ mang đến khả năng tăng tốc mạnh mẽ mà còn giúp xe đạt hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu. Kết quả đo lường được hãng xe Nhật công bố cho thấy, trên đường ngoài đô thị, New Mazda2 mới chỉ mất khoảng 4,82 lít xăng/100km. Mức tiêu hao nhiên liệu thấp bậc nhất ở phân khúc xe hạng B ở thời điểm hiện tại.

Ở khả năng vận hành, mẫu sedan hạng B Nhật Bản linh hoạt khi di chuyển nhờ sở hữu bán kính quay vòng 4.7m nhỏ nhất phân khúc, đặc biệt phù hợp với khách hàng mua xe lần đầu và thường xuyên hoạt động trong đô thị đông đúc nhờ khả năng dễ xoay trở. Bên cạnh đó, New Mazda2 còn được tinh chỉnh hệ thống treo, cải thiện khả năng cách âm, giúp người lái thoải mái và tự tin hơn trong quá trình sử dụng. Đây cũng là mẫu xe duy nhất trong phân khúc trang bị hệ thống i-Stop, góp phần tiết kiệm năng lượng, đồng thời hạn chế khí thải ra môi trường.

So với nhiều mẫu xe trong phân khúc, New Mazda2 nổi bật nhờ sở hữu nhiều trang bị, tính năng công nghệ thuộc "hàng hiếm" ở phân khúc

Bên cạnh các tính năng phổ biến như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (DSC), cảm biến đỗ xe trước - sau hay khóa cửa tự động, New Mazda2 còn được trang bị hệ thống an toàn thông minh chủ động i-Activsense. Trong đó, đáng chú ý có hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA).

Giá bán và chính sách hậu mãi tốt đang là lợi thế giúp New Mazda2 cạnh tranh với các mẫu xe cùng phân khúc

Đặc biệt, New Mazda2 hiện đang được THACO AUTO phân phối với giá bán hấp dẫn. Cụ thể, ở phiên bản nâng cấp mới nhất, mẫu xe Nhật có tổng cộng 5 phiên bản với 2 biến thể sedan và sport. Trong đó, sedan bao gồm 3 phiên bản AT, Luxury và Premium giá niêm yết từ 14.12 là 410 - 514 triệu đồng, sport với 2 phiên bản Luxury và Premium giá từ 507-552 triệu đồng.

Với mức giá công bố được đánh giá là "khá mềm" đi kèm chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km cho thế hệ nâng cấp, New Mazda2 hứa hẹn sẽ giúp Mazda chinh phục thêm nhiều khách hàng ở phân khúc B-sedan, nhất là trong thời điểm nhu cầu sở hữu ô tô trong mùa mua sắm cuối năm đang tăng cao.