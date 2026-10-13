New Sportage Hybrid - Tối ưu hiệu quả vận hành trong đô thị

Công nghệ Full Hybrid – HEV của Kia, vận hành vượt trội trong môi trường đô thị

Mật độ giao thông dày đặc cùng tình trạng kẹt xe kéo dài tại các đô thị lớn đặt ra yêu cầu về khả năng tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu và kiểm soát phát thải. Công nghệ Full Hybrid (HEV) trên New Sportage mang đến giải pháp vận hành kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện, góp phần tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu trong quá trình di chuyển. Khả năng tự ngắt động cơ xăng và ưu tiên mô-tơ điện khi khởi hành hay di chuyển chậm giúp xe vận hành êm ái, giảm phát thải và mang lại hiệu quả kinh tế cho người dùng.

Công nghệ HEV của Kia sử dụng hệ truyền động hybrid trong đó động cơ xăng và mô tơ điện đều có khả năng trực tiếp tham gia dẫn động xe. Điểm khác biệt là xe có thể vận hành hoàn toàn bằng mô tơ điện trong những điều kiện phù hợp.

Ngay từ khi khởi động, trong phần lớn thời gian New Sportage Hybrid sử dụng mô tơ điện để vận hành, mang đến trải nghiệm êm ái ngay từ những chuyển động đầu tiên, không tiếng động cơ, hạn chế rung động và không phát thải tại chỗ khi động cơ xăng chưa hoạt động. Hệ thống Hybrid trên New Sportage kết hợp động cơ xăng Smartstream và mô tơ điện, chủ động phân bổ nguồn động lực phù hợp với từng điều kiện vận hành. Đặc biệt, khi di chuyển ở tốc độ thấp trong đô thị, khoảng 25–40 km/h, xe phần lớn sử dụng hoàn toàn mô tơ điện, tùy thuộc vào địa hình, dung lượng pin và điều kiện vận hành thực tế.

Ở trạng thái này, động cơ xăng tạm ngừng hoạt động, giúp tối ưu lượng nhiên liệu tiêu thụ, đồng thời giảm tiếng ồn và rung động. Lực kéo tức thời từ mô tơ điện còn giúp xe khởi hành nhanh nhạy, tăng tốc mượt mà, không có độ trễ, đặc biệt phù hợp với điều kiện giao thông thường xuyên dừng hoặc chạy trong đô thị.

Bên cạnh đó, khi giảm tốc hoặc phanh, hệ thống phanh tái sinh thu hồi một phần động năng và chuyển hóa thành điện năng để nạp lại pin Hybrid. Nhờ khả năng tự tái tạo năng lượng trong quá trình vận hành, New Sportage Hybrid không phụ thuộc vào trạm sạc ngoài, giúp người dùng tận hưởng những lợi ích của công nghệ điện hybrid mà không cần thay đổi thói quen sử dụng xe.

Tiết kiệm nhiên liệu, tối ưu chi phí sử dụng khi di chuyển hàng ngày

Khả năng ưu tiên vận hành bằng điện ở tốc độ thấp tạo nên lợi thế vượt trội cho New Sportage Hybrid khi sử dụng trong đô thị. Thay vì để động cơ xăng liên tục hoạt động khi xe nhích dần theo dòng phương tiện, mô tơ điện có thể đảm nhiệm việc dẫn động trong điều kiện phù hợp. Kết hợp cùng khả năng thu hồi năng lượng khi giảm tốc, hệ thống giúp tối ưu hiệu quả sử dụng nhiên liệu chỉ tiêu hao nhiên liệu khoảng 5 lít/100 km hỗn hợp trong những hành trình hàng ngày. Đây cũng là điểm được người dùng New Sportage Hybrid đánh giá cao sau quá trình trải nghiệm thực tế. Với những khách hàng thường xuyên đi làm, đưa đón con hoặc di chuyển qua các tuyến đường đông đúc, hiệu quả này càng dễ nhận thấy khi phần lớn hành trình diễn ra ở dải tốc độ thấp.

Êm ái trong phố, mạnh mẽ trên những hành trình dài

Lợi thế của New Sportage Hybrid không dừng lại ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Khi mô tơ điện đảm nhiệm việc dẫn động, xe vận hành êm ái và hạn chế rung động từ động cơ xăng, mang lại không gian dễ chịu hơn cho người lái và hành khách giữa giao thông đô thị đông đúc.

Khi cần tăng tốc hoặc di chuyển trên những cung đường dài, động cơ xăng và mô-tơ điện chủ động phối hợp để đáp ứng yêu cầu vận hành. Người dùng vì vậy có thể tận hưởng lợi ích của công nghệ điện hóa mà không phụ thuộc vào hạ tầng trạm sạc.

Đặc biệt, công nghệ Hybrid của Kia được phát triển theo hướng tối ưu hiệu quả nhưng vẫn duy trì cảm giác lái hứng khởi. New Sportage Hybrid sử dụng hộp số tự động 6 cấp (6AT), mang đến khả năng phản hồi tự nhiên, kết hợp cùng lực kéo tức thời từ mô-tơ điện, hệ truyền động vừa đảm bảo khả năng tăng tốc mạnh mẽ, vừa nâng cao sự êm ái và thoải mái đồng thời tối ưu tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp khoảng 5 lít/100 km.

Kết hợp với hệ thống kiểm soát chuyển động thông minh E-VMC, New Sportage Hybrid chủ động điều phối lực truyền từ mô-tơ điện để giảm dao động thân xe khi tăng tốc, vào cua hoặc đi qua những đoạn đường gồ ghề, giúp tăng trải nghiệm lái, mạnh mẽ hơn, chính xác hơn. Đồng thời, cảm giác bồng bềnh hay lắc ngang được hạn chế tối đa, giúp các bạn nhỏ dễ chịu hơn, người lớn tuổi giảm cảm giác say xe và cả gia đình tận hưởng hành trình một cách thư thái nhất.

Với mức tiêu hao nhiên liệu thấp, khả năng vận hành hoàn toàn bằng mô tơ điện ở tốc độ thấp trong điều kiện phù hợp và chính sách bảo hành pin Hybrid 7 năm, New Sportage Hybrid mang đến giải pháp di chuyển xanh thiết thực, tiết kiệm chi phí sử dụng, cân bằng giữa hiệu quả, sự tiện nghi mà vẫn êm ái, mạnh mẽ khi di chuyển ở đô thị hay đa dạng địa hình.

Lưu ý: Khả năng vận hành hoàn toàn bằng mô tơ điện ở dải tốc độ 25-40 km/h phụ thuộc vào địa hình, dung lượng pin và điều kiện vận hành thực tế.