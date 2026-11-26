Thiết kế tiên phong, phong cách thời thượng cùng với tùy chọn cá nhân hóa màu nội thất

New Sportage với thiết kế tiên phong, công nghệ Hybrid theo xu hướng mới mang đến nhiều trải nghiệm vượt trội với thiết kế thu hút ánh nhìn, không gian nội thất tinh tế và hiện đại; vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu đang được nhiều khách hàng quan tâm lựa chọn.

Mẫu xe khẳng định phong cách thời thượng với 2 tùy chọn màu nội thất mới Havana Brown (Nâu Havana) và Cedar Brown (Nâu tuyết tùng).

Màu nâu haravan

Sắc nâu trầm Havana lấy cảm hứng từ lá xì gà Havana. Gam màu đậm tạo chiều sâu cho không gian bên trong, gợi phong thái điềm tĩnh, tự tin. Dành cho phong cách sống cao cấp và hiện đại, bắt nhịp xu hướng mới.

Màu nâu tuyết tùng

Nâu tuyết tùng (Cedar Brown) lấy cảm hứng từ sắc gỗ tuyết tùng tự nhiên. Tông nâu sáng và ấm mang đến vẻ đẹp ấm áp và tinh tế cho không gian nội thất. Dành cho phong cách sống trẻ trung, năng động và khám phá những trải nghiệm mới.

New Sportage nổi bật với thiết kế hiện đại, mạnh mẽ cùng hệ thống đèn LED Star-Map đặc trưng nhận diện thế hệ mới thể hiện phong cách tiên phong của những khách hàng năng động, yêu công nghệ. Không gian bên trong đậm chất công nghệ với với cụm màn hình cong Panoramic tích hợp liền mạch giữa 2 màn hình giải trí và bảng đồng hồ kỹ thuật số 12.3inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây kết hợp với hệ thống âm thanh 8 loa Harman Kardon cao cấp mang đến chất lượng âm thanh sống động, chân thực và đa chiều. Nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc với khoảng để chân thoải mái ở cả hai hàng ghế, hàng ghế sau có độ ngả sâu cùng khoang hành lý lớn, linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ di chuyển hằng ngày đến những chuyến đi dài cùng gia đình.

Công nghệ Hybrid theo xu hướng mới

Công nghệ Hybrid trên New Sportage được phát triển theo xu hướng kết hợp hiệu suất vận hành mạnh mẽ, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và trải nghiệm lái phấn khởi. Hệ truyền động 1.6 Turbo HEV kết hợp hộp số tự động 6 cấp (6AT) giúp cân bằng sức mạnh và hiệu quả sử dụng nhiên liệu, trong khi công nghệ kiểm soát chuyển động thông minh E-VMC góp phần tăng cường độ ổn định, mang lại cảm giác lái tự tin và hứng khởi khi cầm lái.

New Sportage mang đến đa dạng phiên bản lựa chọn cho khách hàng với 2 tùy chọn động cơ xăng và Hybrid, được áp dụng chính sách bảo hành lên đến 5 năm hoặc 150.000 km; riêng pin Hybrid được bảo hành lên đến 7 năm hoặc 150.000 km tùy điều kiện nào đến trước. Kết hợp cùng nhiều ưu đãi đặc biệt và quà tặng hấp dẫn tại showroom Kia trên toàn quốc trong tháng 11nhằm tri ân khách hàng dịp lễ hội cuối năm.