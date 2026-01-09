New York Times: Việt Nam là cường quốc du lịch đang lên, top 52 điểm đến 2026

Trong không khí những ngày đầu năm mới, New York Times - một trong những tờ báo có lượng phát hành lớn nhất thế giới - đã công bố danh sách "52 điểm nên đến năm 2026". Danh sách thường niên này, lấy cảm hứng từ 52 tuần trong năm, mang ý nghĩa "mỗi tuần là một cuộc hành trình". Đây cũng được coi là "bản đồ xu hướng du lịch toàn cầu", vì những điểm đến ít được biết đến thường trở thành những ngôi sao mới của ngành du lịch thế giới sau khi được giới thiệu.

Cáp treo Hòn Thơm xuất hiện trong phần giới thiệu về Việt Nam như một điểm đến của tờ New York Times Nguồn: New York Times

Chọn Việt Nam cho danh sách năm nay, Ban biên tập của New York Times đã mô tả đất nước hình chữ S này là một cường quốc du lịch đang lên nhanh chóng ở Đông Nam Á. "Việt Nam thu hút hàng triệu du khách mỗi năm với nền văn hóa ẩm thực nổi tiếng, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ - từ núi non đến rừng nhiệt đới và lịch sử lâu đời" - tờ New York Times viết.

Ngoài ra, lý do Việt Nam được chọn vào danh sách năm 2026 còn nằm ở "những khoản đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng du lịch dự kiến hoàn thành trong năm nay, giúp đất nước này sẵn sàng đón một làn sóng du khách mới".

Có lẽ chính đánh giá này đã khiến New York Times chọn cáp treo Hòn Thơm ở Phú Quốc làm hình ảnh minh họa cho cơ sở hạ tầng du lịch đang phát triển nhanh chóng của Việt Nam. Đây là tuyến cáp treo ba dây dài nhất thế giới, trải dài gần 8 km, mang đến cho du khách tầm nhìn bao quát toàn cảnh biển nhiệt đới, tựa như thiên đường của phía nam Phú Quốc khi nhìn từ trên cao.

Trước đó, CNN Travel và Lonely Planet cũng mô tả đây là "trải nghiệm nhất định phải thử ở Phú Quốc".

Hệ sinh thái và cơ sở hạ tầng du lịch hiện đại tiếp tục thu hút du khách đến Phú Quốc

Đây không phải là lần đầu tiên cáp treo Hòn Thơm thu hút sự chú ý của tờ New York Times. Trong một bài báo xuất bản năm 2023, nhà báo Patrick Scott của New York Times đã mô tả nhà ga cáp treo Hòn Thơm như một phiên bản "hoàn chỉnh" của Đấu trường La Mã, trong khi toàn bộ Thị trấn Hoàng hôn được ví như một thành phố Địa Trung Hải xa hoa ở Ý, với tháp đồng hồ, đài phun nước kiểu Baroque và tàn tích La Mã.

Patrick Scott coi cáp treo Hòn Thơm và Thị trấn Hoàng hôn là một trong những công trình nhân tạo đáng kinh ngạc nhất của Việt Nam. Ngoài cáp treo Hòn Thơm, Phú Quốc còn sở hữu hệ sinh thái du lịch - giải trí - nghỉ dưỡng toàn diện với những điểm tham quan đặc sắc và trải nghiệm độc đáo thu hút du khách trong và ngoài nước. Một ví dụ điển hình là khu phức hợp Sun Paradise Land, với 2 màn trình diễn pháo hoa mỗi đêm, 365 ngày một năm, tại Sunset Town; các chương trình lập kỷ lục thế giới như Kiss of the Sea và Symphony of the Sea; hay cầu Kiss Bridge, cây cầu "không chạm" duy nhất trên thế giới, cùng với một loạt các khu nghỉ dưỡng do các thương hiệu quốc tế điều hành, mỗi khu đều mang đến những chủ đề sáng tạo không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác.

Chính sách visa ưu đãi giúp Phú Quốc dễ dàng kết nối với du khách toàn cầu

Nói thêm về những lợi thế giúp Việt Nam có mặt trong danh sách các điểm đến năm 2026, tờ New York Times cũng nhấn mạnh các điều kiện visa thuận lợi, lưu ý rằng công dân của nhiều quốc gia được miễn visa đơn phương khi đến Việt Nam. Trong bức tranh tổng thể này, Phú Quốc nổi bật như điểm đến tiêu biểu nhất của Việt Nam, bởi đây là địa điểm duy nhất áp dụng chính sách miễn visa đặc biệt ưu đãi, cho phép du khách mọi quốc tịch lưu trú tối đa 30 ngày.

Việc Việt Nam xuất hiện trong danh sách "52 Địa điểm nên đến năm 2026" của tờ New York Times với hình ảnh biểu tượng là cáp treo Hòn Thơm ghi cột mốc mới cho du lịch Việt Nam, khẳng định đất nước hình chữ S đã sẵn sàng cho một kỷ nguyên đột phá mới trong du lịch quốc tế.