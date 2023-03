New Zealand chi tiền hỗ trợ người trẻ vượt qua cú sốc hậu chia tay

New Zealand vừa phát động một chiến dịch nhằm giúp đỡ các thanh thiếu niên vượt qua cú sốc sau chia tay với người yêu cũ và bắt đầu những mối quan hệ mới, CNN đưa tin.

Cụ thể, được công bố ngày 22.3, chiến dịch Love Better (Yêu lành mạnh hơn) sẽ nhận được khoản tài trợ 4 triệu USD (khoảng 94 tỉ đồng) trong 3 năm từ Bộ Phát triển Xã hội. Số tiền này được sử dụng để giúp thanh thiếu niên phục hồi sau những cuộc chia tay và giảm thiểu ảnh hưởng xấu từ các mối quan hệ cũ.

Nhiều người trẻ ở New Zealand không thể vượt qua cú sốc sau chia tay REUTERS

Chiến dịch cũng bao gồm đường dây trợ giúp qua điện thoại, tin nhắn hoặc email dành riêng cho những người trẻ tuổi đang trải qua một cuộc chia tay đau lòng.

"Đây là một cách tốt để truyền cảm hứng cho những người trẻ tạo dựng sức mạnh, giá trị bản thân và khả năng phục hồi của chính họ", bà Priyanca Radhakrishnan, Thứ trưởng Bộ Phát triển Xã hội và Việc làm New Zealand, nói.

Bà Radhakrishnan cho biết mục tiêu của chiến dịch là hỗ trợ những người trẻ tuổi thông qua các trải nghiệm đã có với hy vọng điều này tác động tích cực đến cách họ tiếp cận các mối quan hệ trong tương lai.

Chiến dịch Love Better được đưa ra sau khi chính phủ New Zealand cho biết nhiều người trẻ nước này nói rằng họ không thể vượt qua được cú sốc chia tay đầu đời và cho rằng đây là một trong những vấn đề ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống cũng như công việc của họ.

Theo giới chức nước này, một cuộc khảo sát trên 1.200 thanh niên New Zealand cho thấy 68% người được hỏi đã trải qua điều gì đó tồi tệ "vượt quá một nỗi đau bình thường sau chia tay".

Ngoài ra, Love Better cũng là một phần trong chiến lược quốc gia rộng lớn hơn của chính phủ nhằm loại bỏ bạo lực gia đình và bạo lực tình dục.

"New Zealand có số liệu thống kê đáng xấu hổ về tình trạng bạo lực gia đình và tình dục. Chúng tôi cần những cách tiếp cận sáng tạo để phá vỡ điều đó", bà Radhakrishnan nói thêm.

Theo Bộ Tư pháp, mỗi năm, cảnh sát New Zealand điều tra hơn 100.000 vụ bạo lực gia đình. Năm 2020, cảnh sát New Zealand đã nhận được 9.723 báo cáo về bạo lực tình dục và khoảng một nửa số người báo cáo hành vi phạm tội bạo lực tình dục ở New Zealand chưa đủ 18 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ việc.