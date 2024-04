New Zealand muốn xích lại gần hơn với Mỹ giữa bối cảnh bất ổn toàn cầu

Trong một tuyên bố được đưa ra sau chuyến đi tới Mỹ, Ai Cập và châu Âu, Ngoại trưởng Peters cho biết New Zealand đang đối mặt với môi trường toàn cầu hỗn loạn do các cuộc xung đột ở Trung Đông và Ukraine, theo Reuters ngày 11.4.



Ông Peters nói rõ: Chúng tôi không thể "ngồi yên" ở Nam Thái Bình Dương, và chỉ tiếp chuyện với những quốc gia mà chúng tôi đồng ý. Điều quan trọng là chúng tôi phải có mặt, lắng nghe mọi quan điểm và tăng cường quan hệ đối tác với những đối tác truyền thống của mình để có thể thích ứng với môi trường toàn cầu phức tạp.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (phải) gặp Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters tại Washington (Mỹ) ngày 11.4.2024 REUTERS

Ông Peters cho biết trọng tâm của New Zealand vẫn là xích lại gần hơn với Mỹ để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thịnh vượng và an toàn.

"Mỹ là một trong những đối tác chiến lược quan trọng nhất của New Zealand ở Thái Bình Dương, cùng với Úc, Nhật Bản và các nước châu Âu khác. Chúng ta có thể cùng nhau đạt được nhiều thành tựu hơn cho Thái Bình Dương so với khi chúng ta làm riêng lẻ", ông Peters nói thêm.

Ông Peters cho biết Mỹ - New Zealand cam kết hợp tác chặt chẽ hơn với nhau ở khu vực Quần đảo Thái Bình Dương, trong cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken tại Washington, DC (Mỹ) vào ngày 11.4.

Theo mô tả của New Zealand và Mỹ, thì 2 nước này là đối tác chiến lược thân thiết và mối quan hệ của họ ngày càng chặt chẽ trong vài năm qua do cùng lo ngại về các mối đe dọa ở Thái Bình Dương. Đồng thời, New Zealand cũng là thành viên của nhóm tình báo Five Eyes, bao gồm Úc, Mỹ, Canada và Anh.

Ngoài ra, New Zealand và Mỹ sẽ hỗ trợ tài chính cho khu vực khi cam kết 9,84 triệu USD cho các sáng kiến về kết nối kỹ thuật số cũng như nghiên cứu về đại dương và nghề cá.