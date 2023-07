New Zealand nói Trung Quốc khiến cạnh tranh chiến lược gia tăng, Bắc Kinh nói gì?

Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Trung Quốc ở Auckland vào ngày 17.7 REUTERS

Hãng Reuters ngày 17.7 dẫn lời Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins cho rằng khu vực Thái Bình Dương mang tính tranh giành và kém an ninh hơn, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng trở nên quyết đoán.

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Trung Quốc ở Auckland ngày 17.7, nhà lãnh đạo cho rằng New Zealand cần phối hợp với các đối tác có cùng tư tưởng, trong khi vẫn làm việc với Bắc Kinh.

Sự trỗi dậy của Trung Quốc và việc nước này tìm cách sử dụng sự ảnh hưởng của mình là động lực chính khiến cạnh tranh chiến lược gia tăng, ông Hipkins phát biểu.

"Khu vực của chúng ta đang trở nên có nhiều tranh chấp hơn, khó dự đoán hơn và kém an toàn hơn. Điều đó đặt ra những thách thức đối với các quốc gia nhỏ như New Zealand vốn phụ thuộc vào sự ổn định và khả năng dự đoán của các quy tắc quốc tế vì sự thịnh vượng và an ninh của chúng ta", theo Thủ tướng Hipkins.

Nhà lãnh đạo cho rằng mối quan hệ song phương cần được quản lý một cách cẩn thận, nhưng Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn.

Phát biểu được đưa ra sau chưa đầy một tháng khi ông dẫn đầu phái đoàn thương mại đến Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của New Zealand. "Trong môi trường toàn cầu ngày càng phức tạp này, mối quan hệ của chúng ta với Trung Quốc sẽ tiếp tục đòi hỏi sự quản lý cẩn thận", ông nói.

Wellington trước nay có cách tiếp cận hòa nhã hơn đối với Trung Quốc so với Úc hoặc các đối tác an ninh khác trong nhóm Ngũ nhãn là Anh, Canada và Mỹ.

"Những mối quan tâm và lợi ích chung không có nghĩa là chúng ta sẽ luôn áp dụng cùng một cách tiếp cận. Đôi khi, có sức mạnh chiến thuật trong sự đa dạng của những cách tiếp cận giúp đạt được những kết quả giống nhau", Thủ tướng Hipkins cho biết.

Đại sứ Trung Quốc tại New Zealand Vương Tiểu Long cho biết mối quan hệ giữa Trung Quốc và New Zealand là lành mạnh, ổn định và phát triển.

"Không có gì ngạc nhiên khi có sự khác biệt giữa 2 nước chúng ta, do sự khác biệt trong hoàn cảnh của mỗi bên. Tuy nhiên, không có gì chắc chắn rằng các quốc gia của chúng ta với các hệ thống xã hội và mức độ phát triển khác nhau không thể cùng tồn tại một cách hòa bình", ông nói sau bài phát biểu của Thủ tướng New Zealand tại hội nghị.