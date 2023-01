New Zealand tái khởi động chương trình học bổng cho học sinh Việt Nam

Chương trình đặc biệt dành riêng cho học sinh Việt Nam

Theo thông báo của ENZ ngày 5.1, chương trình Học bổng chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS) đặc biệt dành riêng cho học sinh Việt Nam. Chương trình này được triển khai lần đầu vào năm 2019 với 20 suất học bổng và tăng lên 40 suất trong năm tiếp theo.

Sau hai năm gián đoạn vì dịch Covid-19, chương trình NZSS 2023 được mở lại, với 45 suất học bổng được tài trợ từ 45 trường trung học hàng đầu New Zealand. Mỗi suất học bổng sẽ hỗ trợ 50% học phí cho năm học đầu tiên tại New Zealand. Tổng giá trị các suất học bổng lên đến 5,85 tỉ đồng.

Học sinh Việt Nam lớp 8, 9, 10 có điểm trung bình học tập >= 8.0, trình độ tiếng Anh (IELTS >=5.5, PTE 36/ TOEFL iBT 46…) và đáp ứng các điều kiện của NZSS có thể ứng tuyển trực tuyến trên trang học bổng của ENZ tại địa chỉ: https://bit.ly/NZSS-Application-2023.

Thay vì bài luận hoặc bài kiểm tra, NZSS yêu cầu ứng viên gửi một video ngắn thể hiện bản thân theo một cách sống động và trực quan nhất. Thời gian nhận hồ sơ từ 5.1-5.4.2023.

Bước đệm cho bậc học cao hơn

Tính đến nay, Việt Nam vẫn là quốc gia duy nhất được chính phủ New Zealand trao học bổng này.

Việc công bố chương trình NZSS 2023 là bước tiến mới nhất của ENZ nhằm tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác giáo dục New Zealand-Việt Nam sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng New Zealand, bà Jacinda Ardern hồi tháng 11.2022. Trước đó, vào tháng 10.2022, ENZ cũng đã tổ chức triển lãm giáo dục New Zealand tại Hà Nội và TP.HCM, thu hút hơn 1.000 người tham gia ở mỗi nơi.

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bà Tredene Dobson, cho biết: “Việc tái khởi động chương trình NZSS năm nay thể hiện mong muốn của chúng tôi trong việc tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân hai nước. Chúng tôi mong đợi các học sinh nhận học bổng sẽ không chỉ đạt thành tích cao trong học tập, mà còn phát huy vai trò trong lớp học cũng như tại cộng đồng địa phương, cùng học tập, làm việc với bạn bè quốc tế ở New Zealand, hướng tới thấu hiểu sâu sắc và phát triển các kỹ năng công dân toàn cầu".





Ông Ben Burrowes, Giám đốc khu vực châu Á của ENZ, đồng thời cho biết: “Chương trình NZSS tạo điều kiện cho ngày càng nhiều học sinh Việt Nam được tiếp cận và trải nghiệm nền giáo dục New Zealand chất lượng hàng đầu thế giới”.

Theo ENZ, chương trình học bổng NZSS được xem là bước đệm, tạo tiền đề để học sinh Việt Nam chuẩn bị cho các bậc học cao hơn, và tiếp cận các học bổng từ các ĐH tại New Zealand.

Là một trong những học sinh xuất sắc từng nhận học bổng NZSS năm 2019, Nguyễn Xuân Khang từ TP.HCM đến New Zealand học lớp 11 tại Pakuranga College. Đến năm 2022, Xuân Khang đã được chọn là học sinh quốc tế tiêu biểu của trường này.

Chia sẻ về khoảng thời gian học tập tại New Zealand, nam sinh này cho biết: “Giáo viên rất thân thiện và sẵn sàng lắng nghe. Do phải sử dụng tiếng Anh hàng ngày nên tiếng Anh của tôi cũng đã cải thiện rất nhiều. Tôi rất thích đưa lý thuyết vào thực hành trong phòng thí nghiệm, về khoa học, máy tính và người máy. Do đó, tôi đã chọn và sẽ theo học ngành Kỹ thuật điện vào năm tới tại ĐH Auckland”.