New Zealand thắt chặt visa với một nhóm du học sinh, vì sao?

Thông báo do Cục Di trú New Zealand (INZ) đưa ra cùng ngày. Cụ thể, cơ quan này sẽ hủy quyền làm việc không giới hạn thời gian với hệ thạc sĩ nghiên cứu, áp dụng cho những đơn xin visa du học mới nộp từ 27.10 trở đi. Như vậy, tất cả học viên thạc sĩ ở New Zealand giờ đều chung thời gian đi làm bán thời gian: tối đa 25 giờ/tuần trong kỳ học và toàn thời gian trong kỳ nghỉ.

Đồng thời, INZ cũng thắt chặt những hướng dẫn di trú, trong đó quy định rõ năng lực tiếng Anh là yếu tố then chốt để xác định liệu người học có đáp ứng đủ điều kiện của visa du học không. INZ cũng được mở rộng quyền tạm dừng xử lý hồ sơ xin visa du học - bao gồm cả khi một cơ sở giáo dục vẫn đang được xác định là có vi phạm quy định hay không.

Ngoài ra, visa du học New Zealand thường sẽ hết hạn vào 31.3 hoặc sau 1 tháng kể từ ngày kết thúc khóa học, tùy thời lượng và loại chương trình. Theo chính sách mới, thời gian lưu trú sau khi kết thúc khóa học tăng thành 2 tháng để người học có thêm thời gian quyết định bước tiếp theo. Song, mốc ngày 31.3 vẫn giữ nguyên.

Trả lời Thanh Niên chiều 28.10, bà Sahinde Pala, Giám đốc phụ trách khối quốc tế Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ), chia sẻ các thay đổi nêu trên nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững cho toàn ngành giáo dục quốc tế tại New Zealand.

"Chúng tôi không ‘mở toang cửa’ để đón du học sinh bằng mọi giá, mà sẽ vừa đảm bảo du học sinh có trải nghiệm trọn vẹn, vừa duy trì sự chào đón của người dân với người học quốc tế", bà nói.

Bà Pala thông tin, những điều chỉnh chính sách vừa nêu nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý đơn xin visa của một số khu vực khác ngoài Việt Nam. "Quy định mới sẽ thắt chặt kiểm soát với nhóm người học sang New Zealand vì những mục đích không phù hợp mà cụ thể là không thực sự chú tâm vào việc học", bà lý giải.

"Các thay đổi được đưa ra nhờ đó giúp cơ quan di trú đánh giá kỹ lưỡng hơn ngay từ giai đoạn sàng lọc hồ sơ", bà nói thêm.

Chính các trường cũng ủng hộ những quy định mới, trong đó có quy định giới hạn thời gian làm việc với hệ thạc sĩ nghiên cứu. Bởi, đã có những trường hợp coi việc đi làm mới là chính yếu còn hoạt động nghiên cứu chỉ là phụ.

Nữ giám đốc đồng thời lưu ý, những thay đổi nêu trên chỉ mang tính điều chỉnh cục bộ chứ không tác động toàn diện đến hệ thống hiện hành.

"Chúng tôi hoàn toàn không muốn ‘đóng cửa’ với người học quốc tế mà chỉ muốn đảm bảo chính sách vận hành đúng mục tiêu đã đề ra. Vì thế, chúng tôi chọn cách tiếp cận thận trọng trước từng vấn đề phát sinh, thay vì dựng lên những ‘bức tường’ cứng nhắc", bà Pala nhấn mạnh.

Trước đó, theo tin từ Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ), học sinh Việt Nam từ nay có thể nộp đơn ứng tuyển vào một số ĐH New Zealand khi có kết quả học kỳ 1 hay học kỳ 2 lớp 12 theo chương trình Bộ GD-ĐT, hoặc dùng điểm dự đoán nếu học những chương trình quốc tế như IB, A-Level. Điều này giúp các bạn có thể vào học ngay từ kỳ tháng 7, sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, thay vì phải đợi tới kỳ tháng 2 năm sau như mọi khi.

Các ĐH New Zealand mới đây cũng công bố nhiều chương trình học bổng ở năm học 2027-2028. Trong đó, học bổng bậc ĐH dao động từ 4.000-50.000 NZD (59-735 triệu đồng) gồm học bổng đơn lẻ và cộng gộp. Thạc sĩ có các suất trung bình từ 5.000-28.000 NZD (73-412 triệu đồng), còn tiến sĩ có nhiều học bổng toàn phần bao gồm học phí và sinh hoạt phí. Một số trường còn cấp học bổng tự động, không giới hạn số lượng cho học sinh Việt.

Năm 2025, cộng đồng du học sinh Việt ở New Zealand ghi nhận bước tăng trưởng ấn tượng với khoảng 2.200 học sinh, sinh viên đang theo học, tăng 14% so với 2024 và cao hơn mức tăng chung của toàn New Zealand là 11%. Trong đó, bậc trung học thu hút đông người Việt theo học thứ hai với 370 bạn, chiếm khoảng 2% tổng số học sinh quốc tế bậc trung học tại quốc đảo này.