New Zealand thúc đẩy thương mại kỹ thuật số, tiếp cận người tiêu dùng Việt Nam

Sự kiện mang lại buổi triển lãm và giới thiệu những sản phẩm cao cấp đến từ 12 nhãn hàng, nhằm mở rộng giá trị thương hiệu của các dòng sản phẩm F&B bổ dưỡng từ New Zealand, kết nối gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.

Sự kiện tận dụng hình thức livestream với sự tham gia của các chuyên gia từ TikTok và NielsenIQ, cùng các nhà sáng tạo nội dung hàng đầu ngành F&B

Ông Scott James, Tổng lãnh sự kiêm Tham tán Thương mại New Zealand tại Việt Nam cho biết: "Việt Nam và New Zealand đều là những quốc gia có thế mạnh về thương mại. Giá trị thương mại song phương giữa hai nước đạt hơn 2,6 tỉ đô la New Zealand, đồng thời giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của New Zealand sang Việt Nam đạt gần 1,1 tỉ đô la New Zealand. Có thể thấy, hai nước chúng ta có nhiều cơ hội và điều kiện để hợp tác cùng phát triển. Một trong những kết quả của chuyến thăm là mục tiêu đầy tham vọng: Thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam-New Zealand hằng năm lên 3 tỉ USD vào năm 2026".