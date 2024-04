NewJeans đang dần 'soán ngôi' BlackPink

Hình ảnh của NewJeans tại sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) KOREABOO

Không chỉ có những bài hát nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả, đạt được thành công về mặt thương mại và đứng thứ hạng cao tại các bảng xếp hạng trong và ngoài nước, mới đây, nhóm nhạc NewJeans còn vinh dự trở thành Đại sứ Quan hệ công chúng của Hải quan sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc).

Trước NewJeans, BlackPink chính là đại diện cho sân bay Incheon trong suốt 7 năm qua. Việc thay đổi hình ảnh này khiến nhiều người liên tưởng đến việc NewJeans sẽ kế nhiệm BlackPink để trở thành nhóm nữ toàn cầu thế hệ mới.

Trong hình ảnh mới, cả 5 cô gái nhà ADOR đều mặc trang phục truyền thống hanbok của Hàn Quốc. Biển chào mừng này được dự đoán sẽ trở thành địa điểm "check in" nổi tiếng trong thời gian tới.

Bức ảnh cho thấy rõ nét sự chuyển giao thế hệ giữa các nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop. Từ SNSD, BlackPink và hiện tại là NewJeans KOREABOO

Dự kiến NewJeans sẽ trở lại đường đua âm nhạc vào tháng 5 tới đây với việc phát hành sản phẩm mới song song ở cả 2 thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản; tổ chức fan meeting Tokyo Dome tháng 6, ra mắt album mới vào nửa cuối năm nay.

Đầu năm 2024, NewJeans xác nhận kỷ lục là nhóm nhạc Kpop đầu tiên trong lịch sử mà tất cả các album phát hành có lượng stream trên Spotify đạt 1 tỉ lượt nghe và bán được trên 1 triệu album mỗi lần phát hành. Thành tích digital streaming và bán album đều tỷ lệ thuận với nhau cho thấy sức ảnh hưởng cực khủng của nhóm nhạc gần 2 năm tuổi.

Bên cạnh đó, 5 cô gái trẻ cũng làm nên lịch sử tại Billboard women in music 2024 khi trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên thắng giải Group of the year. Cùng chờ xem NewJeans có thể nối dài những thành tích chưa từng có trong tiền lệ này vào đợt comeback kế tiếp?