Newland USA kỷ niệm 3 năm thành lập, tiếp tục mở rộng giải pháp định cư Mỹ

Thành lập ngày 25.10.2023, Newland USA từng bước phát triển hoạt động trong lĩnh vực tư vấn di trú Mỹ, tập trung vào các chương trình định cư diện EB-3 dành cho người lao động và EB-5 dành cho nhà đầu tư.

Tập thể Newland USA trong chuyến Company Trip tại Phú Quốc (24-26.10) nhân dịp kỷ niệm 3 năm thành lập

Trong bối cảnh chính sách di trú Mỹ liên tục có những điều chỉnh, Newland USA xác định tính minh bạch, chuyên nghiệp và trách nhiệm là những nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động tư vấn. Doanh nghiệp chú trọng cung cấp thông tin rõ ràng, đánh giá phương án phù hợp với từng hồ sơ và phối hợp cùng các đối tác chuyên môn nhằm hỗ trợ khách hàng trong quá trình chuẩn bị kế hoạch định cư.

Sau ba năm, Newland USA không chỉ tập trung phát triển hoạt động kinh doanh mà còn từng bước hoàn thiện quy trình vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng đội ngũ nhân sự có năng lực chuyên môn. Đây được xem là nền tảng để doanh nghiệp thích ứng với những thay đổi của thị trường và theo đuổi chiến lược phát triển dài hạn.

Một trong những hoạt động nổi bật nhân dịp kỷ niệm 3 năm thành lập là sự kiện ra mắt ESTA (EB-3 Skilled Trade America), được Newland USA tổ chức ngày 17.10.2026 tại TP.HCM. ESTA là chương trình được Newland USA phát triển nhằm tiếp cận nhóm lao động Việt Nam có kinh nghiệm và tay nghề trong các lĩnh vực kỹ thuật, với những vị trí như kỹ thuật viên bảo trì công nghiệp và kỹ thuật viên sửa chữa ô tô.

Thông qua ESTA, doanh nghiệp hướng đến việc tư vấn cho người Việt có kinh nghiệm nghề nghiệp trong quá trình triển khai hồ sơ theo diện EB-3 Skilled Workers, trên cơ sở đáp ứng yêu cầu tuyển dụng và các quy định di trú hiện hành.

Việc giới thiệu ESTA cho thấy định hướng đa dạng hóa giải pháp của Newland USA, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận chương trình định cư Mỹ cho những nhóm khách hàng có nền tảng nghề nghiệp và nhu cầu phát triển sự nghiệp lâu dài tại quốc gia này.

Ông Châu Tâm Luân, Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Newland USA chia sẻ: "Song song với việc phát triển các giải pháp tư vấn, chúng tôi xem con người và văn hóa doanh nghiệp là yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững".

Tinh thần "Protect the Circle, Stronger Together" (Gắn kết để vững mạnh) được doanh nghiệp lựa chọn làm thông điệp xuyên suốt trong hoạt động xây dựng đội ngũ. Theo đó, mỗi thành viên đều có vai trò và trách nhiệm trong việc duy trì chất lượng dịch vụ, hỗ trợ đồng nghiệp và bảo vệ lợi ích chính đáng của khách hàng, ông Luân nhấn mạnh

Nhân dịp kỷ niệm 3 năm thành lập, Newland USA tổ chức chuyến Company Trip tại Phú Quốc như một hoạt động tri ân đội ngũ, tạo cơ hội kết nối giữa các bộ phận và cùng nhìn lại hành trình đã qua. Hoạt động cũng thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với việc xây dựng môi trường làm việc gắn kết, nơi mỗi cá nhân có điều kiện phát triển và đóng góp vào mục tiêu chung.

Bước sang năm hoạt động thứ tư, Newland USA đặt trọng tâm vào việc tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, chuẩn hóa chất lượng dịch vụ và phát triển các giải pháp tư vấn định cư Mỹ phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng Việt Nam.

Nhân cột mốc ý nghĩa này, Newland USA gửi lời cảm ơn đến khách hàng, đối tác, các đơn vị truyền thông và toàn thể nhân sự đã tin tưởng, đồng hành trong suốt ba năm qua. Sự đồng hành ấy là động lực để doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi sứ mệnh "An cư vững bền - Trọn đời thịnh vượng".

Thông tin liên hệ: Độc giả quan tâm đến các chương trình định cư Mỹ diện EB-3 hoặc EB-5 có thể liên hệ Newland USA qua hotline 0785 591 988 - 0768 185 988 hoặc email info@newlandusa.asia để được tư vấn miễn phí.