Newport Beach: Vẻ đẹp California gợi nhớ biển Mũi Né

Đô thị nghỉ dưỡng ở California

Là một trong những bãi biển nổi tiếng của California, Newport Beach vào đầu mùa hè không quá đông đúc. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, nơi đây tạo ấn tượng bởi triền cát rộng thoáng cùng cây cầu gỗ vươn dài ra biển như điểm nhấn nổi bật giữa không gian xanh của Thái Bình Dương.

Du khách ở bãi biển Newport Beach Ảnh: TUAN TRAN

Giữa trưa, điều thu hút chúng tôi không phải những dãy khách sạn cao tầng hay sự nhộn nhịp thường thấy ở các điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng, mà là cảm giác yên bình khá bất ngờ. Dù nắng gắt, những luồng gió lạnh từ Thái Bình Dương liên tục thổi vào khiến thời tiết dễ chịu hơn đáng kể so với khu vực Fullerton.

Từ Fullerton đến Newport Beach, xe di chuyển trên những tuyến đường khá thông thoáng, ít xảy ra tình trạng ùn tắc. Dọc tuyến Newport Boulevard dẫn vào bãi biển là các khu dân cư thấp tầng xen giữa những mảng xanh và hàng cọ đặc trưng của miền nam California. Qua khu vực bãi đỗ xe, trước mắt mở ra một dải cát dài ôm sát bờ biển. Nước biển trong xanh, sóng nhẹ nhưng khá ít người xuống tắm. Khung cảnh này gợi nhớ đến biển Mũi Né (Lâm Đồng) với những triền cát kéo dài ven biển. Tuy nhiên, nếu vào cùng thời điểm, bãi biển Mũi Né thường đông người tắm và vui chơi hơn.

GS Đặng Tỏ, chuyên gia hải dương học đang giảng dạy tại California, cho biết Newport Beach được quy hoạch như một đô thị nghỉ dưỡng bài bản với mật độ dân cư thấp, trong khi giá mỗi căn nhà tại đây thường lên đến vài triệu USD. Một điểm khác biệt dễ nhận thấy là các công trình ven biển không xây sát mép nước như tại nhiều khu nghỉ dưỡng ở VN. Hầu hết nhà ở được bố trí lùi vào phía trong, cách bờ biển vài trăm mét. Không gian phía trước dành cho bãi cát, lối đi công cộng và các khu đỗ xe quy mô lớn phục vụ du khách. Dọc bờ biển cũng không xuất hiện các công trình kè cứng hay kè mềm.

Trên bãi cát, nhiều người dân địa phương và du khách nằm thư giãn dưới nắng, đọc sách, trò chuyện hoặc mang theo ghế xếp, thức ăn để dành hàng giờ nghỉ ngơi bên biển. Điều khá bất ngờ là dù sóng không lớn, trời nắng đẹp nhưng rất ít người xuống nước.

Theo GS Đặng Tỏ, nguyên nhân chủ yếu nằm ở nhiệt độ nước biển. "Biển khu vực này khá sâu và chịu tác động của dòng hải lưu lạnh nên nhiệt độ nước khoảng 16 - 18 độ C. Vẫn có người xuống biển nhưng thường phải mặc đồ lướt sóng chuyên dụng", ông nói.

Cây cầu gỗ hơn 120 năm tuổi

Điểm nhấn đặc biệt của Newport Beach là Balboa Pier, cây cầu gỗ dài khoảng 279 m với lịch sử hơn 120 năm. Theo thông tin trên bảng giới thiệu đặt tại cầu, công trình được xây dựng từ năm 1906 và đóng cửa từ nửa đêm đến 5 giờ sáng mỗi ngày. Cầu được xây dựng bằng hệ thống cọc gỗ chịu nước mặn đóng sâu xuống đáy biển nhằm chống chịu tác động của sóng và môi trường biển. Mặt cầu sử dụng kết cấu bê tông.

Cầu gỗ Balboa Pier 120 tuổi ở biển Newport Beach Ảnh: TUAN TRAN

Sau hơn một thế kỷ tồn tại, màu gỗ đã ngả sẫm theo thời gian nhưng công trình vẫn giữ được vẻ mộc mạc và chắc chắn. Trên cầu luôn có người câu cá hoặc dừng chân ngắm biển. Đi bộ dọc cầu tàu, chúng tôi gặp nhiều người mang theo cần câu, thùng đá nhỏ và kiên nhẫn đứng hàng giờ hướng mắt ra biển. Khung cảnh ấy tạo cảm giác câu cá không đơn thuần là thú vui mà trở thành một phần trong nhịp sống thường nhật của cư dân nơi đây.

Bên dưới các trụ cầu, hà biển bám thành từng mảng lớn - dấu hiệu cho thấy môi trường biển tương đối sạch và hệ sinh thái tự nhiên được duy trì trong thời gian dài. Không ít loài chim biển cũng đậu ngay trên thành cầu, đứng rất gần du khách mà gần như không tỏ ra e dè.

Bến du thuyền của giới nhà giàu

Ngoài biển và cầu tàu, Newport Beach còn nổi tiếng với hệ thống bến du thuyền quy mô lớn nằm sát bờ. Từ khu vực Balboa Pier, chúng tôi quan sát thấy hàng trăm chiếc du thuyền lớn nhỏ neo đậu tại Newport Harbor.

Bến du thuyền Balboa Pier ở thành phố biển Newport Beach, California, Mỹ Ảnh: TUAN TRAN

Theo anh Tuan Tran, cựu du học sinh Trường USC, đây là một trong những cảng du thuyền nổi tiếng của Newport Beach, bao quanh bởi nhiều khu dân cư ven mặt nước như Lido Isle hay Balboa Island - những nơi từ lâu được xem là địa điểm sinh sống của nhiều cư dân có thu nhập cao tại California. Dọc các nhánh vịnh, nhiều ngôi nhà được thiết kế cầu tàu riêng ngay trước cửa. Những chiếc du thuyền neo đậu sát khuôn viên tạo nên phong cách sống đặc trưng của cư dân vùng biển nơi đây.

Tác giả trên cầu gỗ Balboa Pier Ảnh: TUAN TRAN

Nếu so với Long Beach, San Francisco nơi chúng tôi từng có dịp khám phá trước đây, Newport Beach mang một sắc thái rất khác. Long Beach có phần thiên về không khí đô thị, cảng biển, đông đúc và hiện đại hơn. Trong khi đó, Newport Beach lại mang dáng dấp của một đô thị nghỉ dưỡng ven biển với nhịp sống chậm rãi, sự gắn kết với biển hiện diện rõ nét hơn.

Rời Newport Beach khi nắng chiều bắt đầu dịu xuống, điều còn đọng lại không chỉ là những dải cát trắng hay cây cầu gỗ trăm tuổi, mà còn là cách người dân nơi đây tận hưởng và gắn bó với biển như một phần tự nhiên của cuộc sống thường ngày.