Neymar khó tái hợp với Messi

"Đang có nhiều lời đề nghị cho Neymar để anh lựa chọn, như đến CLB Al Hilal ở giải Saudi Pro League (Ả Rập Xê Út), sang giải MLS (Mỹ) để tái hợp với Messi với 2 CLB ở TP.Los Angeles sẵn sàng tham gia chiêu mộ. CLB Barcelona cũng có thể vào cuộc, xem liệu có đủ khả năng đưa cầu thủ cũ của mình trở lại được hay không", nhà báo chuyên gia săn thông tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết.

Neymar (phải) rất hứng thú trước sự thành công của người bạn thân Messi kể từ khi gia nhập CLB Inter Miami ở giải MLS (Mỹ) AFP

Theo nhà báo Loic Tanzi của tờ L'Équipe (Pháp): "PSG đã từ chối lời đề nghị mức giá 45 triệu euro của CLB Al Hilal cho Neymar. PSG muốn giá khởi điểm chuyển nhượng của Neymar phải từ 60 triệu euro".

Tờ AS (Tây Ban Nha) cho biết: "Neymar đang cân nhắc sự lựa chọn gia nhập giải MLS nhiều hơn, sau khi rất hứng thú với sự thành công của người bạn thân Messi tại CLB Inter Miami. Tuy nhiên, để được chuyển đến đây ngay trong thời điểm hiện nay, Neymar sẽ phải trở thành cầu thủ tự do. Kỳ chuyển nhượng thứ 2 ở giải MLS mùa 2023 đã đóng cửa từ ngày 2.8. Từ thời điểm này, các CLB ở giải MLS chỉ được quyền chiêu mộ các cầu thủ theo diện tự do với thời hạn đến ngày 13.9".

‘Chân ướt chân ráo’ đến Mỹ, Lionel Messi đã làm được gì cho Inter Miami?

Neymar hiện còn thời hạn hợp đồng với PSG đến tháng 6.2025. Từ cầu thủ đang giữ kỷ lục chuyển nhượng có mức phí cao nhất thế giới (222 triệu euro từ Barcelona chuyển sang PSG tháng 8.2017), Neymar hiện được định giá khoảng 60 triệu euro, theo trang Transfermarkt.

Ngoài mức phí chuyển nhượng, Neymar đang có mức lương rất cao khoảng 40 triệu euro/năm nhận ở PSG. Do đó, ngôi sao 31 tuổi người Brazil phải đạt những thỏa thuận trong cuộc đàm phán với đội bóng thành Paris hiện nay, mới được lựa chọn đến nơi đầu quân mới cho chặng đường tiếp theo của sự nghiệp.

Neymar và CLB PSG đang tìm giải pháp để chia tay theo cách tốt đẹp nhất. AFP

Nếu đạt thỏa thuận giải phóng hợp đồng với PSG và trở thành cầu thủ tự do, Neymar có thể chọn đến giải MLS như mong muốn hiện nay. Hoặc sẽ chờ PSG đồng ý mức phí chuyển nhượng để sang 1 CLB khác tại châu Âu hay đến Ả Rập Xê Út. Dĩ nhiên, trong các thương vụ này, Neymar cũng phải đạt thỏa thuận cá nhân và mức lương cho mình.

Trong trường hợp khác, Neymar sẽ đợi đến tháng 12.2023, hy vọng có 1 CLB ở giải MLS sẽ có đủ mọi điều kiện chiêu mộ mình với mức phí chuyển nhượng thỏa thuận, và thi đấu từ mùa giải 2024.