Neymar tưởng đã chia tay World Cup 2022

Trả lời phỏng vấn kênh SporTV sau trận đấu, Neymar thừa nhận: “Tôi từng nghĩ mình đã chia tay World Cup 2022 sau khi dính chấn thương và được chẩn đoán khá nặng. Tôi đã khóc suốt đêm đó dù gia đình luôn ủng hộ”.

“Nhưng rồi mọi thứ thật đáng giá, đáng để nỗ lực. Tôi đã bắt đầu mùa giải này theo một cách hoàn hảo, nhưng một chấn thương xảy ra, thật khó khăn để chịu đựng. Vì vậy, tôi phải cố gắng để sớm hồi phục. Tất cả những phương pháp vật lý trị liệu tôi đã làm đều rất đáng giá. 11 tiếng mỗi ngày, có khi tập vật lý đến 5, 6 giờ sáng. Những sự hy sinh đó để được như hôm nay tôi ra sân và ghi bàn, tiếp tục hướng đến một danh hiệu mà mọi người đều mong đợi”, Neymar cho biết thêm.

Neymar cũng bày tỏ thêm: “Khi tôi bị chấn thương, hàng ngàn thứ đã xảy ra: sự nghi ngờ, sợ hãi… Nhưng may mắn tôi đã có gia đình mình luôn đồng hành, các đồng đội luôn hỗ trợ. Tôi cũng nhận nhiều tin nhắn tốt lành với nhiều năng lượng tích cực để vượt qua khó khăn. Những điều này đã an ủi tôi rất nhiều”.





Ở trận gặp Hàn Quốc, Neymar sớm kiến tạo cơ hội cho Vinicius ghi bàn mở tỷ số phút thứ 7, tiếp đó chính anh ghi bàn khi thực hiện thành công quả phạt 11m hạ thủ môn Kim Seung-gyu nâng tỷ số lên 2-0. Các bàn còn lại của tuyển Brazil do công Paqueta và Richarlison đều ghi trong hiệp 1. Hàn Quốc chỉ gỡ bàn an ủi do Paik Seung-ho ghi phút 76.

Với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo của Neymar vừa ghi cho tuyển Brazil, đã giúp bộ ba CLB PSG đang có kỳ World Cup 2022 chói sáng, với 2 người còn lại là siêu sao Messi ghi 3 bàn và có 1 kiến tạo cho tuyển Argentina, còn Mbappe là 5 bàn (đang dẫn đầu giải vua phá lưới) và 2 kiến tạo cho tuyển Pháp. Cả 3 đội tuyển này hiện đều đã có mặt ở vòng tứ kết.