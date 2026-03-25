Nga bắt đầu tung chòm vệ tinh đối thủ Starlink vào quỹ đạo

Một công ty vũ trụ tư nhân của Nga đã đưa vào quỹ đạo thành công 16 vệ tinh đầu tiên của mạng internet băng thông rộng theo kế hoạch, nhằm tạo ra lựa chọn thay thế trong nước cho Starlink của tỉ phú Elon Musk.

Ngày 25.3, công ty phát triển Bureau 1440 đã công bố video cho thấy các vệ tinh Rassvet tách khỏi tên lửa đẩy. Theo công ty, tất cả các thiết bị đều hoạt động bình thường và sẽ di chuyển vào quỹ đạo được chỉ định sau khi hoàn tất kiểm tra hệ thống.

Bureau 1440 trước đó đã thực hiện các vụ phóng thử nghiệm vào tháng 6.2023 và tháng 5.2024, mỗi lần triển khai ba vệ tinh mẫu. Công ty cho biết công nghệ này đã trưởng thành và đang chuyển sang giai đoạn triển khai toàn diện.

Giai đoạn đầu của dự án dự kiến có hơn 250 vệ tinh được trang bị bộ phát đáp laser để liên lạc trong quỹ đạo vào cuối năm 2027, với kế hoạch mở rộng chòm sao vệ tinh lên khoảng 900 thiết bị vào năm 2035.

Starlink, bắt đầu dịch vụ thương mại vào năm 2020, đã bị một số quan chức Nga nhìn nhận với sự hoài nghi, cáo buộc đây thực chất là hệ thống liên lạc của Lầu Năm Góc hoạt động dưới vỏ bọc dân sự.

Nhận định đó được củng cố vào năm 2022 khi ông Musk cung cấp thiết bị đầu cuối Starlink cho Kyiv sau khi xung đột Ukraine leo thang.

Chính quyền Ukraine đã coi hệ thống này là yếu tố thiết yếu hỗ trợ hậu cần quân sự, mặc dù ông Musk cũng phải đối mặt với chỉ trích vì cấm sử dụng hệ thống này trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tầm xa vào Nga.

Dự án internet vệ tinh của Nga được khởi động vào năm 2020, ban đầu được tài trợ bởi nhà mạng Megafon trước khi được chuyển giao cho X-Holding, một tập đoàn công nghệ thông tin lớn trong nước.

Bureau 1440 nhận được hỗ trợ từ chính phủ và sử dụng dịch vụ phóng của cơ quan vũ trụ quốc gia Roscosmos.

Trong cuộc thử nghiệm năm 2023, Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko đã trình diễn công nghệ này bằng cách thực hiện cuộc gọi video từ Moscow với một quan chức tại núi Fisht, một địa điểm xa xôi cách đó khoảng 1.300 km.

Công ty cho biết mục tiêu chính là mở rộng kết nối tại các vùng sâu vùng xa với cơ sở hạ tầng mặt đất kém phát triển và đảm bảo truy cập internet cho vận tải đường dài, bao gồm tàu hỏa và máy bay.