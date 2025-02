Nga bất ngờ thả giáo viên người Mỹ Marc Fogel, ông Trump nói gì?

Việc thả ông Fogel (63 tuổi) diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donal Trump tìm cách cải thiện quan hệ với Moscow như một phần trong nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 11.2 Ảnh: AFP

Ông Trump nói với các phóng viên rằng Fogel sẽ đến thăm Nhà Trắng khi trở về Mỹ vào cuối ngày 11.2 (giờ Mỹ), theo Reuters hôm nay. Khi được hỏi Mỹ đã từ bỏ điều gì để đổi lấy ông Fogel, ông Trump trả lời: "không nhiều" và gọi việc thả ông Fogel là một biểu hiện thiện chí từ phía Nga.

"Chúng tôi đã được Nga đối xử rất tốt. Thực ra, tôi hy vọng đó là khởi đầu của một mối quan hệ mà chúng tôi có thể chấm dứt xung đột đó và hàng triệu người có thể không bị giết hại", ông Trump nói.

Tổng thống Trump cũng tiết lộ ông đã nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhưng không nói rõ chi tiết ngoài việc nói rằng ông kiên quyết chấm dứt xung đột Nga-Ukraine kéo dài gần 3 năm qua. "Chúng tôi đang đạt được tiến triển tốt", ông Trump nói với các phóng viên về Ukraine hôm 11.2.

Ông Fogel đã bị kết án 14 năm tù vì tội buôn lậu ma túy sau khi bị giam giữ tại sân bay Sheremetyevo ở Nga vào tháng 8.2021 với 17 gram cần sa trong hành lý.

Giáo viên người Mỹ Marc Fogel trên chuyến bay trở về Mỹ sau khi được thả từ Nga vào ngày 11.2 Ảnh: Reuters

Luật sư người Nga Dmitry Ovsyannikov đại diện cho ông Fogel đã xác nhận với hãng tin RIA về việc ông Fogel được thả tự do. "Hiện tại, chúng tôi không biết lý do tại sao ông ấy được thả khỏi nơi ông ấy đang thụ án, ân xá hay lý do nào khác", Hãng tin TASS dẫn lời luật sư Ovsyannikov.

Ông Ovsyannikov còn nói với Hãng tin Interfax rằng ông Fogel đã được chuyển từ một nhà tù ở Rybinsk, phía bắc Moscow, đến một trung tâm giam giữ trước khi bị xét xử ở Moscow vào tuần trước.

Ông Fogel từng bị loại khỏi cuộc trao đổi tù nhân lịch sử vào tháng 8.2024 liên quan đến 24 tù nhân, trong đó có 16 người được Nga trao trả cho phương Tây và 8 người được phương Tây đưa trở lại Nga.

Ngoài ra, CNN dẫn lời đặc phái viên Mỹ về các vấn đề con tin Adam Boehle cho hay một con tin người Mỹ khác sẽ được thả vào ngày 12.2, nhưng ông từ chối cung cấp thông tin chi tiết về người đó sẽ là ai hoặc người đó sẽ được thả từ đâu.