Nga - Belarus sẽ thảo luận về 'tối hậu thư' từ Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 19.6 nói một tuần là đủ thời gian để nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko dỡ bỏ thiết bị, đồng thời đe dọa Ukraine sẽ có hành động nếu ông Lukashenko không làm như vậy.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko dự kiến sẽ thảo luận về những phát biểu của Zelenskiy "trong tương lai gần".

Ông Peskov gọi lời đe dọa của ông Zelensky là "hành động hoàn toàn hung hăng, can thiệp vào công việc nội bộ và xâm phạm chủ quyền của một quốc gia khác".

Các binh sĩ Ukraine huấn luyện gần tiền tuyến tại vùng Zaporizhzhia, Ukraine ẢNH: REUTERS

Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định "giới lãnh đạo Belarus, và chính Belarus, có khả năng bảo vệ chủ quyền của mình".

Tại khu vực biên giới phía bắc Ukraine, Tư lệnh Vệ binh Quốc gia Ukraine Oleksandr Pivnenko cho biết tình hình biên giới với Belarus hiện tại vẫn ổn định.

Tư lệnh lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine, ông Robert "Magyar" Brovdi, trước đó tuyên bố quân đội nước này đã xác định được 500 mục tiêu trên lãnh thổ Belarus. Đáp lại, Tổng thống Lukashenko cảnh báo Minsk sở hữu tọa độ và có thể tấn công một mục tiêu "rất nghiêm trọng" tại Ukraine. Tuy nhiên, lãnh đạo Belarus sau đó xoa dịu tình hình với thông điệp rằng nước này không có kế hoạch can thiệp quân sự vào cuộc chiến.

Vào tháng 2.2022, lực lượng Nga đã sử dụng lãnh thổ Belarus để tiến vào Ukraine, nhưng Minsk - nơi cất giữ vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga - chưa điều động quân đội của mình và tuyên bố không có kế hoạch tham gia chiến tranh.