Hãng TASS ngày 25.11 đưa tin Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh bãi nhiệm Thống đốc Murmansk Andrey Chibis trước khi vị này hết nhiệm kỳ. Sắc lệnh đề ngày 24.11 và được đăng trên cổng thông tin chính thức của Nga cho thấy ông Chibis bị bãi nhiệm sớm.

Ông Andrey Chibis hầu tòa tại Moscow ngày 25.11 ẢNH: REUTERS

Một ngày sau, lực lượng hành pháp bắt giữ ông Chibis để phục vụ điều tra tham nhũng. Một tòa án đã ra quyết định tạm giam ông Chibis 2 tháng trước khi xét xử với cáo buộc tham ô ngân sách.

"Đề nghị của điều tra viên được chấp thuận và biện pháp phòng ngừa dưới hình thức tạm giam trong thời hạn 2 tháng, cho đến ngày 23.1.2027, được lựa chọn", Đài RT dẫn thông báo từ tòa án.

Bộ Nội vụ Nga cho biết vụ án liên quan hành vi biển thủ 39 triệu rúp (khoảng 12,2 tỉ đồng) từ Sở Xây dựng, tham ô hơn 1 tỉ rúp (313,7 tỉ đồng) trong thời gian tái thiết tuyến đường cao tốc Apatity - Kirovsk (đều thuộc Murmansk) và thực hiện những giao dịch ngoại tệ bất hợp pháp.

Theo RT, phía luật sư bào chữa cho ông Chibis dự định kháng cáo quyết định bắt giữ, tuyên bố rằng thân chủ không nhận tội.

Theo Hãng thông tấn RIA, Phó thống đốc kiêm lãnh đạo Sở Y tế Murmansk Dmitry Panychev đã được bổ nhiệm làm thống đốc tạm quyền, từ ngày 25.11 cho đến khi có quyết định bổ nhiệm bằng sắc lệnh của tổng thống.

Theo RIA, các cơ quan hành pháp và chính quyền địa phương vẫn đang hoạt động bình thường.

Ông Chibis (47 tuổi) đã lãnh đạo Murmansk từ năm 2019. Trước đó, ông từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Nhà ở và Tiện ích công cộng Nga.