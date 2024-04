Nga điều tra quan chức phương Tây vì nghi 'tài trợ khủng bố'

Ủy ban Điều tra Nga ngày 9.4 cho biết đang điều tra nghi án các quan chức phương Tây liên quan vụ tấn công nhà hát Crocus City Hall ở Moscow hôm 22.3 cũng như vụ nổ các đường ống khí đốt Nord Stream, theo đài RT.



Tòa nhà nơi xảy ra vụ tấn công khiến 144 người thiệt mạng hôm 22.3 ở vùng Moscow AFP

Việc điều tra được khởi động theo gợi ý của nhiều nghị sĩ Nga, những người tố cáo Mỹ và đồng minh nhúng tay trong khâu tổ chức cuộc tấn công ở Moscow hôm 22.3. Mỹ đã tuyên bố không liên quan đến vụ việc này trong khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm.

Bà Svetlana Petrenko, phát ngôn viên của Ủy ban Điều tra Nga, cho biết những người thuộc diện tình nghi là quan chức chính phủ, người thuộc các tổ chức dân sự và thương mại của các nước phương Tây. Bà tiết lộ rằng Nga đã tìm thấy bằng chứng nguồn tài trợ cho các vụ tấn công tại Nga được chuyển qua những công ty Ukraine, gồm Burisma Holdings, công ty từng tuyển dụng ông Hunter Biden, con trai của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Bên cạnh đó, văn phòng tổng công tố Nga nói sẽ theo dõi bằng chứng liên quan những cá nhân và tổ chức tại Mỹ, Đức, Pháp và CH Síp.

Ngoài vụ tấn công hồi tháng trước, cơ quan điều tra còn xem xét những vụ ám sát các nhân vật nổi tiếng tại Nga và vụ nổ các đường ống Nord Stream dẫn khí đốt từ Nga sang châu Âu hồi năm 2022.

Bình luận về động thái nói trên, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan khẳng định đó là "điều vô nghĩa", theo AFP. "Nga biết chính IS đã thực hiện vụ tấn công tại Moscow, chúng tôi cũng biết đó là IS. Chúng tôi đã cảnh báo Nga về một cuộc tấn công khủng bố đang đe dọa tại Moscow và toàn bộ những gì còn lại chỉ là tiếng ồn", ông Sullivan nói.